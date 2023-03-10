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Haberler Ekonomi 2023 Mayıs, Haziran, Temmuz 4a,4b,4c'liye maaş kombosu... Emekliye, memura, işçiye ara zam var mı? Şafak sayımı başladı! 10.550 TL asgari ücret iddiası!

2023 Mayıs, Haziran, Temmuz 4a,4b,4c'liye maaş kombosu... Emekliye, memura, işçiye ara zam var mı? Şafak sayımı başladı! 10.550 TL asgari ücret iddiası!

Emekliye ara zam var mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek Temmuz ayında 5.500 TL olarak belirlenen Asgari ücretin 2023 yılı için 8.500 TL olduğunu duyurmuştu. 8.500 asgari ücretin ardından birçok kişi araştırmalara başladı. İşte emekliye, işçiye, memura ara zam tarihi ve tüm detaylar.

takvim.com.tr
10.03.2023 09:50 - Son Güncelleme: 10.03.2023 09:50
2023 Mayıs, Haziran, Temmuz 4a,4b,4c’liye maaş kombosu... Emekliye, memura, işçiye ara zam var mı? Şafak sayımı başladı! 10.550 TL asgari ücret iddiası!

Asgari ücrete ara zam beklentisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Konuyla gelen açıklamalar ise birçok kişiyi heyecanlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 Mayıs, Haziran, Temmuz 4a,4b,4c’liye maaş kombosu... Emekliye, memura, işçiye ara zam var mı? Şafak sayımı başladı! 10.550 TL asgari ücret iddiası!

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Bağ-Kur esnaf

Mevcut: 5.456 TL

Yeni: 6.001 TL

2023 Mayıs, Haziran, Temmuz 4a,4b,4c’liye maaş kombosu... Emekliye, memura, işçiye ara zam var mı? Şafak sayımı başladı! 10.550 TL asgari ücret iddiası!

SSK (2000 öncesi)

Eski: 6.093 TL

Yeni: 6.702 TL

En düşük Emekli: 5.500 TL

Yeni: 6.050 TL

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2023 Mayıs, Haziran, Temmuz 4a,4b,4c’liye maaş kombosu... Emekliye, memura, işçiye ara zam var mı? Şafak sayımı başladı! 10.550 TL asgari ücret iddiası!

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayında yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 16.48 çıkan zam oranları 13.52 puanlık refah payıyla yüzde 30'a yükseltilmişti.

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2023 Mayıs, Haziran, Temmuz 4a,4b,4c’liye maaş kombosu... Emekliye, memura, işçiye ara zam var mı? Şafak sayımı başladı! 10.550 TL asgari ücret iddiası!

Bunun için yapılan yasal düzenlemede de 13.52 puanlık ilave oranın, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacağı belirtilmişti.

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