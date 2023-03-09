99 öncesi sigorta + 20 25 yılı olanların EYT ile emeklilik koşulları netleşti! EYT'de 'KOD 8' alarmı! 3 ŞART VAR! 5000 gün eşitliği, kadın-erkek prim tablosu...
EYT hakkında detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Emekli olup çalışan EYT'liler, aynı ücretle devam etse de net gelirini artıracak imkanlara sahip olabilecek. Öte yandan Kod 8 detayı çalışan EYT'liler için büyük bir önem arz ediyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...
09.03.2023 11:55 - Son Güncelleme: 09.03.2023 11:56
EYT düzenlemesiyle birlikte milyonlarca kişiye emeklilik hakkı doğdu. Özellikle çalışan EYT'lilerin giriş çıkış işlemleri hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Çalışırken emeklilik başvurusu mümkün olmadığı için çıkış yapmak zorunlu. Burada kod 8 ile çıkış yapıldığında EYT'lilerin tazminat hakkı korunmuş oluyor. Peki, Çalışan EYT'lilerin işten çıkış ve giriş işlemleri nasıl yapılacak? Kod 8 neden önemli? İşte detaylar!
İlk etapta primini ve yılını tamamlamış 2 milyon 250 bin EYT'li başvurularını yapıp yaş şartı olmadan emekli olabilecek.