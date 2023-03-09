99 öncesi sigorta + 20 25 yılı olanların EYT ile emeklilik koşulları netleşti! EYT'de 'KOD 8' alarmı! 3 ŞART VAR! 5000 gün eşitliği, kadın-erkek prim tablosu...

EYT düzenlemesiyle birlikte milyonlarca kişiye emeklilik hakkı doğdu. Özellikle çalışan EYT'lilerin giriş çıkış işlemleri hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Çalışırken emeklilik başvurusu mümkün olmadığı için çıkış yapmak zorunlu. Burada kod 8 ile çıkış yapıldığında EYT'lilerin tazminat hakkı korunmuş oluyor. Peki, Çalışan EYT'lilerin işten çıkış ve giriş işlemleri nasıl yapılacak? Kod 8 neden önemli? İşte detaylar!