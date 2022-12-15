Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ! 2022'in son Aralık'ın en UCUZ araçları! 369.420 TL'ye düştü!
Otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. Güncelleme ile araç fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Aralık ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde 2022 yılı bitmeden ucuza otmobil almak isteyenler yeni listeyi araştırıyor. İşte 2022 yılının son ve en ucuz sıfır otomobilleri..
2022 yılının bitmesine son günler! Araç almak isteyenlere son duyuru yapıldı. Hayalindeki otomobili almak isteyenler için fırsat doğdu. Aralık ayının en ucuz araçları listelendi. 800 bin TL'ye kadar olan otomobilleri sizler için derledik. Matrah düzenlemesi sonrası sıfır otomobil piyasasında fiyatlar takır takır düştü. İşte 2022'in son Aralık ayının en UCUZ araçları! Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!
OTOMOBİLDE ÖTV MATRAH LİMİTİ RESMİ GAZETE'DE
Otomobilde beklenen Özel Tüketim Vergisi Kasım ayında yapılmıştı. Düzenlemeyle ÖTV matrah limitleri güncellendi.
Buna göre motor silindir hacmi bin 600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya, matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.
Yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Matrah öncesi fiyatı: 474.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 421.521 TL
Aralık kampanyalı fiyatı: 432.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
Matrah öncesi fiyatı: 574.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 542.205 TL
Aralık kampanyalı fiyatı: 559.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine Business
Matrah öncesi fiyatı: 591.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 558.260 TL
Aralık kampanyalı fiyatı: 597.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 607.000 TL