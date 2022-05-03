İlk tapusunu alanları sevinçten havalara uçuracak gelişme! 3-5 yıl içinde... Sıfır ev alacaklara devletten GERİ ÖDEMESİZ 42.425 TL hibe desteği!

Devlet geri ödemesiz hibe desteği 2022 yılı amacıyla ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 42 bin 425 TL'ye varan geri ödemesiz destek veriyor. Peki devletin verilen geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz ev alımı başvurusu nasıl yapılır? İlk evini alanlara devlet de nakdi destek veriyor. Yararlanmak için bankada 3-5 yıl birikim yapmak yeterli. Desteğin tutarı da 42 bin 425 liraya kadar çıkıyor. İşte konu hakkında merak edilenler!