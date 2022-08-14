On yıllardır bulunamayan petrol ve doğalgaz rezervleri nasıl bir anda keşfedildi? Berat Albayrak'ın zinciri kıran o sorusu!
Türkiye'nin senelerdir bulamadığı doğalgaz rezervleri nasıl oldu da bir anda peş peşe bulunmaya başladı sorusunu herkes merak ediyor. Enerjide tarihi adımların altında Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın o sorusu yatıyor.
Türkiye'nin on yıllardır bulamadığı Doğalgaz rezervlerini birden bire bulması ve peş peşe enerjide tarihe geçen başarılı adımlar atabilmesinin ardında bir kritik sorunun yattığı ortaya çıktı. Bu soru eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın o dönem çalışma arkadaşı olan Bakan Fatih Dönmez'e yönelttiği bir soruydu... Hürriyet'ten Fatih Çekirge filmlere, kitaplara konu olabilecek bir başarı hikayesinin ilk adımlarını kaleme aldı. İşte o satırlar...
Abdülhamid Han gemisinin hikâyesini, Temmuz 2018'e kadar Enerji Bakanı olan Berat Albayrak'ın o dönem çalışma arkadaşı Fatih Dönmez'e sorduğu zincirleri kıran sorudan yola çıkarak yazdım.
1. ABDÜLHAMİD Han gemisi satın alınırken finansman görüşmeleri sırasında Türkiye'ye bir şart koşulmak istenmiş: "Şu bölgelerde araştırma yapamazsınız..."
Tabii o bölgelerin neresi olduğunu çok iyi biliyoruz.
Bugün Türkiye'nin hakkını aradığı bölgeler. Yani Mavi Vatan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan o yüzden Abdülhamid Han sondaj gemisini uğurlarken dedi ki: "Şimdi bu şartlarda bu gemiyi paranızla alamazsınız. Kiralayamazsınız..."
O şartlar, Doğu Akdeniz'deki enerji savaşlarıdır...
Peki Türkiye ne yaptı?
İşte bu pazar, o sihirli sorunun hikâyesini yazıyorum.
2. 70 YILLIK KUŞATMA
Türkiye Petrolleri'nin mühendisleri 70 yıldır ısrar ediyordu:
"Karadeniz'de petrol ve gaz var..."
Ancak Türkiye'nin elinde bu araştırmayı yapacak ne gemi ne de teknik güç vardı.
TPAO'nun kısıtlı olanaklarıyla mühendisler gaz ve petrol alanlarına yaklaşıyor ancak derin kazı mümkün olmuyordu.
Ne yapsın Türkiye?
Dünyanın en büyük derin deniz araştırma şirketlerini Karadeniz'e davet etti.
İngiliz BP geldi...
Büyük paralarla anlaşma yaptı. Kazdı. Araştırdı.
Raporu yazdı:
"Ekonomik verimliliği olan bir bulguya rastlanmamıştır..."
Paraları aldı, gitti.
Bu cümlenin tercümesi şuydu:
"Bir şeyler var ama maliyet analizine göre yeterli değil..."
Ama Türk mühendisler ısrar ediyordu:
"Nasıl olmaz?"
Bu defa başka bir şirket, Petrobas davet edildi.
O da geldi. Araştırma için paraları aldı. Sonra aynı cevap:
"Üstünü kapatın."
Ardından dünya devleri çağrıldı...
Uğruna savaşlar çıkarılan Amerikan Exxon Mobil geldi. Paraları aldı. Büyük gösterilerle araştırma yaptı.
Sonuç:
"Boş..."
Öteki dev, Shell geldi. O da paraları aldı. Sonuç yine "Boş"...
Böylece yıllar geçti.
Türkiye enerji açığını kapatmak için her yıl milyarlarca dolar ödüyordu...
Ve geldik bugüne...
Enerji Bakanı Berat Albayrak en yakınındaki isimlere soruyordu:
"Biz bu araştırmaları yapan yabancı şirketlere nasıl inanacağız?"
Ve Albayrak, Fatih Dönmez'e sordu:
"Biz neden milli bir araştırma sistemi kurmuyoruz?"
Yani:
"Biz neden kendi sondaj gemimizle, kendi mühendisimizle araştırmıyoruz?"
Fatih Dönmez gaz ve elektrik konusunda müthiş tecrübeli bir isimdi.
"Hemen çalışmaya başlayalım" dediler.
Evet arkadaşlar...
Karadeniz'de bulunan doğalgazın ardındaki sihirli soru işte budur.
Dahası...
Türk milletini onlarca yıldır boğan enerji kuşatmasını kıran soru budur.
Yani...
Zincirleri kıran soru:
"Biz neden yapmıyoruz?"
3. 6 NİSAN'DA İLK ÇIKIŞ: 'SONDAJ GEMİSİ ALIYORUZ'
Genç ve atak yapısıyla bilinen Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onayı alınca kolları sıvamıştı.
Türkiye'nin geleceği için tarihi bir girişimi başlattığına inanıyordu.
Ve 6 Nisan'da ilk açıklamayı yaptı: "Tarihimizde ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemimizle, yılda en az Akdeniz'de 2 tane, Karadeniz'de 2 tane olmak üzere her yıl kuyu kazacağız. Türkiye olarak biz artık büyük ve güçlü ülke Türkiye diyorsak, bu alanda da kendi mühendisimiz, gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun neticesi noktasında önemli adımlar atacağız."