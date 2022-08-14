On yıllardır bulunamayan petrol ve doğalgaz rezervleri nasıl bir anda keşfedildi? Berat Albayrak’ın zinciri kıran o sorusu!

Türkiye'nin on yıllardır bulamadığı Doğalgaz rezervlerini birden bire bulması ve peş peşe enerjide tarihe geçen başarılı adımlar atabilmesinin ardında bir kritik sorunun yattığı ortaya çıktı. Bu soru eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın o dönem çalışma arkadaşı olan Bakan Fatih Dönmez'e yönelttiği bir soruydu... Hürriyet'ten Fatih Çekirge filmlere, kitaplara konu olabilecek bir başarı hikayesinin ilk adımlarını kaleme aldı. İşte o satırlar...

Abdülhamid Han gemisinin hikâyesini, Temmuz 2018'e kadar Enerji Bakanı olan Berat Albayrak'ın o dönem çalışma arkadaşı Fatih Dönmez'e sorduğu zincirleri kıran sorudan yola çıkarak yazdım.

1. ABDÜLHAMİD Han gemisi satın alınırken finansman görüşmeleri sırasında Türkiye'ye bir şart koşulmak istenmiş: "Şu bölgelerde araştırma yapamazsınız..."

Tabii o bölgelerin neresi olduğunu çok iyi biliyoruz.

Bugün Türkiye'nin hakkını aradığı bölgeler. Yani Mavi Vatan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan o yüzden Abdülhamid Han sondaj gemisini uğurlarken dedi ki: "Şimdi bu şartlarda bu gemiyi paranızla alamazsınız. Kiralayamazsınız..."