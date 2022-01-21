On yıl sigortasını tamamlayan emekli olabiliyor! SGK'ya yazıyı getirene direkt maaş bağlanacak! 1.800 gün primi dolan herkes...

SGK'ya bu yazıyı getirene direkt maaş bağlanacak! On yıl sigortasını tamamlayan emekli olabiliyor! 1.800 gün primi dolan herkes... Bazı çalışanlar için normal süreden daha erken emekli olma imkanı bulunuyor. İşçilerin emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartları aranıyor. SSK'lı çalışanların koşulları tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor. Ancak istisnai durumlar da var. Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor.