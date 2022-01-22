Et, çay, temizlik ürünlerinde büyük fırsat! Carrefoursa şubelerinde kuyruk oluşturacak indirim… 8,90 TL’den sofranıza gelecek!
Dolar pazarındaki hareketlilik market fiyatlarını da yakından etkiliyor. Vatandaşlar gereksinimlerini bütçeye en makul fiyatlarla satın alabilmek istedikleri amacıyla hangi ürünün hangi markette ne kadar satıldığını, güncel indirimlerin ve kampanyaların neler olduğunu öğrenmek istiyor. Carrefoursa şubelerinde et, çay, temizlik ürünlerinin yanı sıra değişik kategorilerde de büyük fırsatlar yakından takip ediliyor. Güncel Carrefoursa kataloğunda yer alan indirimleri inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.
22.01.2022 12:43
- Son Güncelleme: 22.01.2022 12:43
Marketlerde satılan temel ihtiyaç ürünlerinin güncel fiyatlarını merak eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Carrefoursa şubelerinde kuyruk oluşturacak indirimler sizleri bekliyor, şişe süt 8,90 TL'den sofranıza gelecek. Et, çay, yumurta gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik, hijyen seçeneklerinde de kampanyalar yer alıyor. Carrefoursa'larda kış soğuklarında içinizi ısıtacak polarlaı kıyafetler, kişisel bakım ürünleri, beyaz eşya, cam ürünler ve daha pek çok kategoriden seçenekleri haberimizin içeriğinden inceleyebilirsiniz. İşte 2022 Ocak ayı güncel Carrefoursa kataloğunda yer alan ürün seçenekleri!