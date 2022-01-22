Et, çay, temizlik ürünlerinde büyük fırsat! Carrefoursa şubelerinde kuyruk oluşturacak indirim… 8,90 TL’den sofranıza gelecek!

Marketlerde satılan temel ihtiyaç ürünlerinin güncel fiyatlarını merak eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Carrefoursa şubelerinde kuyruk oluşturacak indirimler sizleri bekliyor, şişe süt 8,90 TL'den sofranıza gelecek. Et, çay, yumurta gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik, hijyen seçeneklerinde de kampanyalar yer alıyor. Carrefoursa'larda kış soğuklarında içinizi ısıtacak polarlaı kıyafetler, kişisel bakım ürünleri, beyaz eşya, cam ürünler ve daha pek çok kategoriden seçenekleri haberimizin içeriğinden inceleyebilirsiniz. İşte 2022 Ocak ayı güncel Carrefoursa kataloğunda yer alan ürün seçenekleri!