A101 23 Ocak 2022 aktüel kataloğunda %12 %49 indirim fırsatları havada uçuştu. 10 TL üzeri alışverişte 8'li tuvalet kağıdı yarı fiyatına verilecek. Her hafta perşembe ve cumartesi günleri iki defa aktüel indirimleri satışa sunan A101 Market Zincirleri haftanın fırsatlarını liste halinde açıkladı. Tavuktan yumurtaya, sütten yoğurda onlarca üründe bulunan fırsatlar 23 Ocak Pazar itibariyle raflardaki yerini alacak. Peki, A101 22 Ocak 2022 aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte o ürünlerin kapsamlı listesi