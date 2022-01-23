A101 23 Ocak 2022 aktüel kataloğunda %12 %49 indirim fırsatları havada uçuştu! 10 TL üzeri alışverişte 8'li tuvalet kağıdı yarı fiyatına verilecek!
Yarın marketlerin şubelerine alışveriş yapmak üzere gidecekler için A101 23 Ocak 2022 aktüel ürünleri duyuruldu. Kataloğda yemekten kahvaltılığa, süt ürünlerinden çaya, tuvalet kağıdından et ürünlerine kampanya başlatıldı. Fiyatı 20 TL olan 10'lu gezen tavuk yumurtasının indirimle 16,45 TL'den satışa çıkacağı görülüyor. Öte yandan Signal White System diş macunu 18,90 TL'den yüzde 32'lik bir indirimle 12,90 TL'ye indi. Hafta sonu marketlere uğrayacaklar için market market kataloğların güncel halini derledik. İşte indirimli satılacak ürünler...
23.01.2022 11:17
- Son Güncelleme: 23.01.2022 11:17
A101 23 Ocak 2022 aktüel kataloğunda %12 %49 indirim fırsatları havada uçuştu. 10 TL üzeri alışverişte 8'li tuvalet kağıdı yarı fiyatına verilecek. Her hafta perşembe ve cumartesi günleri iki defa aktüel indirimleri satışa sunan A101 Market Zincirleri haftanın fırsatlarını liste halinde açıkladı. Tavuktan yumurtaya, sütten yoğurda onlarca üründe bulunan fırsatlar 23 Ocak Pazar itibariyle raflardaki yerini alacak. Peki, A101 22 Ocak 2022 aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte o ürünlerin kapsamlı listesi