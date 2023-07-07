Emekliye %25 ek zam tablosu netleşti! İşçi, Bağ-Kur, Emekli Sandığı zam hesabı kalem kalem yapıldı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar...
Bağ-Kur, işçi ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Son dakika haberine göre de en düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi ve emeklilere yüzde 25 zam Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Başkan Erdoğan konuya ilişkin "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...
07.07.2023 23:13 - Son Güncelleme: 07.07.2023 23:24
Emekliye zam oranının belli olmasının ardından hesaplamalar yapılmaya başlandı. Milyonlarca kişi maaşının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki kim ne kadar alacak?
Meclis plan ve bütçe komisyonunda ak parti torba yasaya eklenmek üzere önerge hazırladı. Hazırlanan önergeye göre emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu.