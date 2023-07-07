Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekliye %25 ek zam tablosu netleşti! İşçi, Bağ-Kur, Emekli Sandığı zam hesabı kalem kalem yapıldı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar...

Emekliye %25 ek zam tablosu netleşti! İşçi, Bağ-Kur, Emekli Sandığı zam hesabı kalem kalem yapıldı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar...

Bağ-Kur, işçi ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Son dakika haberine göre de en düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi ve emeklilere yüzde 25 zam Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Başkan Erdoğan konuya ilişkin "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...

07.07.2023 23:13 - Son Güncelleme: 07.07.2023 23:24
Emekliye %25 ek zam tablosu netleşti! İşçi, Bağ-Kur, Emekli Sandığı zam hesabı kalem kalem yapıldı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar...

Emekliye zam oranının belli olmasının ardından hesaplamalar yapılmaya başlandı. Milyonlarca kişi maaşının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki kim ne kadar alacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye %25 ek zam tablosu netleşti! İşçi, Bağ-Kur, Emekli Sandığı zam hesabı kalem kalem yapıldı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar...

Son dakika haberine göre memur, işçi ve Bağkur emeklileri toplamda yüzde 25 oranında zam alacak.

Emekliye %25 ek zam tablosu netleşti! İşçi, Bağ-Kur, Emekli Sandığı zam hesabı kalem kalem yapıldı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar...

Meclis plan ve bütçe komisyonunda ak parti torba yasaya eklenmek üzere önerge hazırladı. Hazırlanan önergeye göre emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu.

Emekliye %25 ek zam tablosu netleşti! İşçi, Bağ-Kur, Emekli Sandığı zam hesabı kalem kalem yapıldı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşları için iyileştirme yapılacağını açıklamıştı. Oran belli oldu. Buna göre memur, işçi ve Bağkur emeklisi yüzde 25 zam alacak.

Emekliye %25 ek zam tablosu netleşti! İşçi, Bağ-Kur, Emekli Sandığı zam hesabı kalem kalem yapıldı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar...

KİM NE KADAR ALACAK?

Örnek hesaplamaya göre:

7.500 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 7.500 TL x 0.25 = 1.875 TL
Yeni maaş: 7.500 TL + 1.875 TL = 9.375 TL

SON DAKİKA