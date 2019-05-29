Askerden dönene işsizlik maaşı! Askerlik için işten ayrılanlar hangi şartlarda işsizlik maaşı alabilir?
Askerlik için işten ayrılanların belli şartlarda işsizlik maaşı alma hakkı var. İşsizlik maaşı kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılanlara ödeniyor. Askere gitmek için işten ayrılanlar doğru kodla bildirilirlerse terhisten sonra belli şartlar dahilinde işsizlik maaşı alabilir. Peki askerlik için işten ayrılanlar hangi şartlar dahilinde işsizlik maaşı alabilir? Maaşı alabilmek için ne zaman başvurmak gerekir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...
29.05.2019 07:49
- Son Güncelleme: 29.05.2019 07:49
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