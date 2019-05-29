GaleriEkonomi

Askerden dönene işsizlik maaşı! Askerlik için işten ayrılanlar hangi şartlarda işsizlik maaşı alabilir?

Askerlik için işten ayrılanların belli şartlarda işsizlik maaşı alma hakkı var. İşsizlik maaşı kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılanlara ödeniyor. Askere gitmek için işten ayrılanlar doğru kodla bildirilirlerse terhisten sonra belli şartlar dahilinde işsizlik maaşı alabilir. Peki askerlik için işten ayrılanlar hangi şartlar dahilinde işsizlik maaşı alabilir? Maaşı alabilmek için ne zaman başvurmak gerekir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...

29.05.2019 07:49 - Son Güncelleme: 29.05.2019 07:49
Askerden dönene işsizlik maaşı! Askerlik için işten ayrılanlar hangi şartlarda işsizlik maaşı alabilir?

Askerlerin işsizlik maaşı alıp alamayacağı konusunda çok fazla soru geliyor. Genel anlamıyla baktığımızda askerlik için işten ayrılanların belli şartlarda işsizlik maaşı alma hakkı var.

Askerden dönene işsizlik maaşı! Askerlik için işten ayrılanlar hangi şartlarda işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik maaşı kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılanlara ödeniyor. Bunların son 3 yılda en az 600 gün priminin yatmış olması ve son 120 günde de hizmet akdine tabi çalışmış olması gerekiyor.

Askerden dönene işsizlik maaşı! Askerlik için işten ayrılanlar hangi şartlarda işsizlik maaşı alabilir?

Ödenen prim gününe göre de 6 ay ile 10 ay arasında asgari ücretin yüzde 40'ı ile yüzde 80'i arasında maaş ödeniyor.

Askerden dönene işsizlik maaşı! Askerlik için işten ayrılanlar hangi şartlarda işsizlik maaşı alabilir?

İşsiz kalan çalışanların çıkış bildirgelerine yazılan kod işsizlik maaşı için çok önemli. Bu yüzden ayrılırken işyerinizin bu kodları işsizlik maaşı alacağınız şekilde bildirmesi gerekiyor.

Askerden dönene işsizlik maaşı! Askerlik için işten ayrılanlar hangi şartlarda işsizlik maaşı alabilir?

2 AYRI DURUM BULUNUYOR
Askere gidenler için de işsizlik maaşı imkanı bulunuyor. Ancak askerlik sırasında bu ödenek verilemiyor. Bu yüzden işsizlik maaşı için askerlik dönüşü başvurma şartı bulunuyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye 2562 TL! Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?
Emekliye 2562 TL! Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?