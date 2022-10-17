On beş gün içinde PTT’den alın! Aile Bakanlığı 995-1.150 TL arası ödeme yapıyor! TC kimlik NO’su ile gelenlere geri ödemesiz nakit para! On iki ay süresince...

Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara kira yardımı ödemesi yapılıyor. Kira yardımından yararlanabilmek için bazı şartlara haiz olunması gerekiyor. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvurularının kabul edilmeyeceği bildirildi. Peki, Kira yardımı ne kadar, nasıl yararlanılabilir? İşte detaylar!