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On ay boyunca ek maaş alma müjdesi! Katılana çifte ödeme imkanı sevindirecek! Günlük en az 54 lira 34 kuruş...

İşten kendi isteği dışında ayrılan on binlerce vatandaşa prim gününe göre işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. Yeni bir iş arayan vatandaşlara çeşitli destekler sunuluyor. İş akdi sona eren vatandaşlar prim şartlarını tamamlamasıyla birlikte aldıkları maaşa göre 10 aya kadar işsizlik maaşı ödemesinden faydalanabiliyor. Ayrıca İŞKUR tarafından meslek kurslarına katılan kişilere de ödeme yapılıyor. Bu sayede meslek kursuna katılanlar günlük ödemelerle birlikte çift maaş alma hakkına sahip oluyor. İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarıyla ek gelir sağlayabiliyor. Bu sayede aynı anda iki ödeme alma fırsatı doğuyor.

07.06.2021 12:30 - Son Güncelleme: 07.06.2021 12:30
On ay boyunca ek maaş alma müjdesi! Katılana çifte ödeme imkanı sevindirecek! Günlük en az 54 lira 34 kuruş...

On ay boyunca ek maaş alma müjdesi! Katılana çifte ödeme imkanı sevindirecek! Günlük en az 54 lira 34 kuruş... İşbaşı eğitim programlarıyla işinden ayrılan pek çok kişi de destekten faydalanabiliyor. İşsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı ödemeleri devam ediyor. İşsiz kalan vatandaşlara aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL veriliyor. İŞKUR'dan çift maaş alabilmek mümkün. 10 ay süreyle verilen işsizlik maaşını yanında vatandaşlar meslek kurslarına katılarak ikinci bir maaş alabilme hakkına sahip. Başvuruya dair bilinmesi gerekenleri yazımızda derledik.

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On ay boyunca ek maaş alma müjdesi! Katılana çifte ödeme imkanı sevindirecek! Günlük en az 54 lira 34 kuruş...

İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK: İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor.

On ay boyunca ek maaş alma müjdesi! Katılana çifte ödeme imkanı sevindirecek! Günlük en az 54 lira 34 kuruş...

İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68 TL, öğrenciler için 81,51 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34 TL zaruri gider ödemesi yapılıyor.

On ay boyunca ek maaş alma müjdesi! Katılana çifte ödeme imkanı sevindirecek! Günlük en az 54 lira 34 kuruş...

İŞTE ANNE PROJESİ: İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi yapılıyor.

On ay boyunca ek maaş alma müjdesi! Katılana çifte ödeme imkanı sevindirecek! Günlük en az 54 lira 34 kuruş...

DANIŞMANLIK HİZMETİ: İŞKUR işsizlere danışmanlık hizmeti de veriyor.İş ve meslek danışmanları işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor. Bunun için ilave bir ücret de alınmıyor.