On ay boyunca ek maaş alma müjdesi! Katılana çifte ödeme imkanı sevindirecek! Günlük en az 54 lira 34 kuruş...

İşten kendi isteği dışında ayrılan on binlerce vatandaşa prim gününe göre işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. Yeni bir iş arayan vatandaşlara çeşitli destekler sunuluyor. İş akdi sona eren vatandaşlar prim şartlarını tamamlamasıyla birlikte aldıkları maaşa göre 10 aya kadar işsizlik maaşı ödemesinden faydalanabiliyor. Ayrıca İŞKUR tarafından meslek kurslarına katılan kişilere de ödeme yapılıyor. Bu sayede meslek kursuna katılanlar günlük ödemelerle birlikte çift maaş alma hakkına sahip oluyor. İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarıyla ek gelir sağlayabiliyor. Bu sayede aynı anda iki ödeme alma fırsatı doğuyor.

07.06.2021 12:30 - Son Güncelleme: 07.06.2021 12:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





