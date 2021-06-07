Garanti Bankası ve A101'den kredi iş birliği! Kefilsiz şartsız 750-15.000 TL arasında A101 kredisi veriliyor! 36 ay taksit...
A101 kefilsiz şartsız ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Garanti Bankası ve A101 anlaşmasına göre, aktüel ürünlerde geçerli olacak kefilsiz şartsız kredi verileceği duyuruldu. Pandemi sürecinde sıkıntı çeken vatandaşların ilk tercihi ihtiyaç kredisi oluyor. Kredi konusunda uygun fırsatlar ve kampanyalar duyuran Garanti Bankası çeşitli firmalarla anlaşma sağlayarak kredi desteği sağlıyor. A101 kredisi ile 36 ay taksit imkanı ve 750 TL- 15.000 TL arasında kredi çekilebileceği açıklandı. Peki, A101 kredisi nasıl alınır? A101 kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar!
A101 kefilsiz şartsız ihtiyaç kredisi nasıl alınır? A101'den elektronik, beyaz eşya, mobilya, giyim gibi aktüel ürün alacaklara saniyesinde hızlı kredi! Garanti Bankası ve A101 anlaşmasına göre, aktüel ürünlerde geçerli olacak kefilsiz şartsız kredi verileceği duyuruldu. Pandemi sürecinde sıkıntı çeken vatandaşların ilk tercihi ihtiyaç kredisi oluyor. Kredi konusunda uygun fırsatlar ve kampanyalar duyuran Garanti Bankası çeşitli firmalarla anlaşma sağlayarak kredi desteği sağlıyor. A101 kredisi ile 36 ay taksit imkanı ve 750 TL- 15.000 TL arasında kredi çekilebileceği açıklandı. Peki, A101 kredisi nasıl alınır? A101 kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar!
A101 KREDİSİ NASIL ALINIR?
Aktüel ürünler kapsamında mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satan dev market, bu ürünleri banka kredisiyle de satmaya başladı. A101, kampanya kapsamında bankaya gitmeye gerek kalmadan Garanti Bankası aracılığıyla kasada anında kredi verecek.
A101, kredi kampanyasını internet sitesinden duyurdu.
GARANTİ BBVA'NIN SİTESİNDE YER ALAN BİLGİLER ŞÖYLE;
Hızlı Kredi Süreciyle Evrak İşleriyle Uğraşmayın
750 TL ile 15.000 TL arasındaki alışverişlerinizde (Firma özelinde limitler değişkenlik gösterebilmektedir.) saniyeler içerisinde kredi başvurusu işleminizi gerçekleştirebilir, hayalinizdeki ürüne kolayca sahip olabilirsiniz.
Üstelik 36 aya varan taksit imkânı ve uygun faiz oranları da Alışveriş Kredisi ile sizleri bekliyor.