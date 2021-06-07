Garanti Bankası ve A101'den kredi iş birliği! Kefilsiz şartsız 750-15.000 TL arasında A101 kredisi veriliyor! 36 ay taksit...

A101 kefilsiz şartsız ihtiyaç kredisi nasıl alınır? A101'den elektronik, beyaz eşya, mobilya, giyim gibi aktüel ürün alacaklara saniyesinde hızlı kredi! Garanti Bankası ve A101 anlaşmasına göre, aktüel ürünlerde geçerli olacak kefilsiz şartsız kredi verileceği duyuruldu. Pandemi sürecinde sıkıntı çeken vatandaşların ilk tercihi ihtiyaç kredisi oluyor. Kredi konusunda uygun fırsatlar ve kampanyalar duyuran Garanti Bankası çeşitli firmalarla anlaşma sağlayarak kredi desteği sağlıyor. A101 kredisi ile 36 ay taksit imkanı ve 750 TL- 15.000 TL arasında kredi çekilebileceği açıklandı. Peki, A101 kredisi nasıl alınır? A101 kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar!