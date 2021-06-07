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2021 ÖTV indirimi var mı? Araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama...

2021 ÖTV indirimi var mı? Araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? Sorularının yanıtları gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Araba almak hemen herkesin hayalidir ve bunu en uygun fiyatlarla, bütçesine uygun olarak yapmak isteyenler ÖTV indiriminden yararlanıp yararlanamayacağını merak ederek araştırmaya başladı. Otomobil markalarının güncel kampanyalarını ve fiyatlarını takip edenler bir yandan da sektörle ilgili gelişmeleri sorguluyor. Uzmanlardan ikinci el araç fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama geldi, peki ikinci el piyasasında fiyatlar düşecek mi yükselecek mi? İşte tüm ayrıntılar…

07.06.2021 12:43 - Son Güncelleme: 07.06.2021 12:43
2021 ÖTV indirimi var mı? Araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama...

2021 ÖTV indirimi var mı? Araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? Sorularının yanıtları gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Araba almak hemen herkesin hayalidir ve bunu en uygun fiyatlarla, bütçesine uygun olarak yapmak isteyenler ÖTV indiriminden yararlanıp yararlanamayacağını merak ederek araştırmaya başladı. Otomobil markalarının güncel kampanyalarını ve fiyatlarını takip edenler bir yandan da sektörle ilgili gelişmeleri sorguluyor. Uzmanlardan ikinci el araç fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama geldi, peki ikinci el piyasasında fiyatlar düşecek mi yükselecek mi? İşte tüm ayrıntılar…

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2021 ÖTV indirimi var mı? Araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama...

2021 ÖTV indirimi var mı? Araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İkinci el ya da sıfır araç almak isteyen yüzbinlerce kişi bütçesine en uygun şekilde satış işlemini gerçekleştirmek istiyor ve bu noktada ÖTV indirimi ile ilgili detaylar sık sık gündem konusu oluyor. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç ikinci el araç fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı ve herkesin merakını giderecek bilgiler paylaştı. İşte merak edilen tüm bilgiler…

2021 ÖTV indirimi var mı? Araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama...

OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

ÖTV indirimi konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı, yapıldığında haberimizde yer alacak.

2021 ÖTV indirimi var mı? Araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama...

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomotiv sektörünü değerlendirerek, sektörün pandemi sürecinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar sebebiyle olumsuz etkilendiğini, Nisan sonu itibariyle yapılan kısıtlamaların da ticareti aksattığını belirtti.

2021 ÖTV indirimi var mı? Araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama...

Mayıs ayı sonu itibariyle kademeli normalleşmenin başlaması ve yaz mevsiminin gelmesiyle piyasanın hareketlendiğini ifade eden Erkoç, ''Haziran ayı ile canlanmanın başlayacağını ve yıl boyunca devam edeceğini düşünüyoruz'' dedi.