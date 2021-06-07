2021 ÖTV indirimi var mı? Araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama...

2021 ÖTV indirimi var mı? Araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İkinci el ya da sıfır araç almak isteyen yüzbinlerce kişi bütçesine en uygun şekilde satış işlemini gerçekleştirmek istiyor ve bu noktada ÖTV indirimi ile ilgili detaylar sık sık gündem konusu oluyor. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç ikinci el araç fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı ve herkesin merakını giderecek bilgiler paylaştı. İşte merak edilen tüm bilgiler…