Altın veya dolar alacakların dikkat etmesi gereken nokta! Bu noktadan sonra pozisyon alınmalı yoksa!

2018 senesinde çoğalışa geçen altın 2019 senesinde pandemi ile beraber yükselişini uçlara taşıdı. 2020 senesinde yatırımcıların en çok baz aldığı mevzu olarak gündeme gelen altın piyasası, 2021 senesinde de devam etti. Temenniler ve sualler altın üzerinden yürütülmeye devam ediyor. En çok merak edilen suallerden biri olan altın hakkındaki sualler her gün ayrıcalıksız olarak arama motorlarında aranıyor. Yatırımcılar ise altın hakkında anlık bilgiye sahip olmak. Geçen haftayı 7,21 ile kapatan Dolar/TL yüzde 15 yükselişle 8,35 seviyesinin üzerini gördü. Doların fırlamasının ardından bazı bankaların, anlık olarak döviz ve altın işlemlerini geçici olarak durdurduğu görüldü. Altın da buna benzer bir tepki verirken, altın fiyatlarındaki artış yüzde 12 seviyelerine yükseldi. Gram altın 450 TL seviyesini gördü.

22.03.2021 08:44 - Son Güncelleme: 22.03.2021 08:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





