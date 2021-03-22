Altın veya dolar alacakların dikkat etmesi gereken nokta! Bu noktadan sonra pozisyon alınmalı yoksa!
2018 senesinde çoğalışa geçen altın 2019 senesinde pandemi ile beraber yükselişini uçlara taşıdı. 2020 senesinde yatırımcıların en çok baz aldığı mevzu olarak gündeme gelen altın piyasası, 2021 senesinde de devam etti. Temenniler ve sualler altın üzerinden yürütülmeye devam ediyor. En çok merak edilen suallerden biri olan altın hakkındaki sualler her gün ayrıcalıksız olarak arama motorlarında aranıyor. Yatırımcılar ise altın hakkında anlık bilgiye sahip olmak. Geçen haftayı 7,21 ile kapatan Dolar/TL yüzde 15 yükselişle 8,35 seviyesinin üzerini gördü. Doların fırlamasının ardından bazı bankaların, anlık olarak döviz ve altın işlemlerini geçici olarak durdurduğu görüldü. Altın da buna benzer bir tepki verirken, altın fiyatlarındaki artış yüzde 12 seviyelerine yükseldi. Gram altın 450 TL seviyesini gördü.
2018 yılında artışa geçen altın 2019 yılında pandemi ile birlikte yükselişini uçlara taşıdı. 2020 yılında yatırımcıların en çok baz aldığı konu olarak gündeme gelen altın piyasası, 2021 yılında da devam etti. Beklentiler ve sorular altın üzerinden oluyor. 22 Mart altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatı gündeme oturdu. Dolarda yaşanan artıştan altın piyasası da etkilendi. 22 Mart gününün ilk saatlerinde döviz kurlarında yüzde 15'e varan artış yaşanmıştı. Altın da buna benzer bir tepki verirken, altın fiyatlarındaki artış yüzde 12 seviyelerine yükseldi. Gram altın 450 TL seviyesini gördü. Peki, altın ne kadar oldu? İşte 22 Mart canlı altın fiyatları..
Altın Hakkında Önemli Değerlendirmeli Gelişmeler
Stratejist Yeliz Karabulut kritik değerlendirmeler yaparak altın hakkında uyardı. Altın fiyatları son günlerde ani düşüşe geçti. Yaşanan düşüş Ons destekli bir düşüş olduğu için gram altın değer kazandı. Yaşanan düşüşler neticesinde üç ayda toplam 130 TL değer kazandığı görülüyor
Kasım ayında 540'larda iken bu tutarın şubat ayı itibariyle 400'lere düşmesi altına değer kazandırdı. Bir haftadır ons üzerinden yaşanan düşüş altını fena etkiledi. Ons fiyatı 1850 dolar olan altının şimdiki ona değeri 1767 dolar üzerinden işlem görüyor. Son aylar dikkate alındığında en düşük çeyrek altın fiyatı gündeme geldi. 650 TL'den işlem gördü.
Bankadan bankaya fiyatında değişme olan altının artık sabit fiyat üzerinden işlem göreceği yetkililer tarafından bildirildi. Teşvik paketlerine rağmen altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik söz konusu değildir. Büyük teşvik paketleri bile bu inişin önüne geçemedi. Artık teşvik paketlerinin de sonuna gelindiği duyuruldu. Korona virüs aşısı ile ilgili haberlerin altın üzerinde büyük etki ettiği uzman isim tarafından belirtildi. Altın yükselme eğilimi hikayesinin sonuna geldiği düşünülüyor. Artık uç noktalardan aşağılara doğru bir iniş eğiliminde olacağı görülüyor.