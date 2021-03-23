Tavan yaptı! 23 Mart Döviz dolar, euro ve sterlin canlı anlık fiyatlar - Altın fiyatları 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın son dakika ne kadar?

Tavan yaptı! 23 Mart altın fiyatları 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın son dakika ne kadar? Dolar, euro ve sterlin canlı anlık fiyatlar... Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki yükselişinin ardından vatandaşlar ve piyasa tedirginlik yaşarken, bankalardan hamle geldi. Geçen haftayı 7,21 ile kapatan Dolar/TL yüzde 15 yükselişle 8,35 seviyesinin üzerini gördü. Doların fırlamasının ardından bazı bankaların, anlık olarak döviz ve altın işlemlerini geçici olarak durdurduğu görüldü. Bloomberg'in verilerine göre, Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte Dolar/TL kuru yüzde 17 artarak 8,47'ye yükseldi. Altın da buna benzer bir tepki verirken, altın fiyatlarındaki artış yüzde 12 seviyelerine yükseldi. Gram altın 450 TL seviyesini gördü. Peki, altın ne kadar oldu? İşte 22 Mart canlı altın fiyatları...

23.03.2021 09:48 - Son Güncelleme: 23.03.2021 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





