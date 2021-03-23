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Tavan yaptı! 23 Mart Döviz dolar, euro ve sterlin canlı anlık fiyatlar - Altın fiyatları 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın son dakika ne kadar?

Tavan yaptı! 23 Mart altın fiyatları 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın son dakika ne kadar? Dolar, euro ve sterlin canlı anlık fiyatlar... Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki yükselişinin ardından vatandaşlar ve piyasa tedirginlik yaşarken, bankalardan hamle geldi. Geçen haftayı 7,21 ile kapatan Dolar/TL yüzde 15 yükselişle 8,35 seviyesinin üzerini gördü. Doların fırlamasının ardından bazı bankaların, anlık olarak döviz ve altın işlemlerini geçici olarak durdurduğu görüldü. Bloomberg'in verilerine göre, Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte Dolar/TL kuru yüzde 17 artarak 8,47'ye yükseldi. Altın da buna benzer bir tepki verirken, altın fiyatlarındaki artış yüzde 12 seviyelerine yükseldi. Gram altın 450 TL seviyesini gördü. Peki, altın ne kadar oldu? İşte 22 Mart canlı altın fiyatları...

23.03.2021 09:48 - Son Güncelleme: 23.03.2021 09:48
Tavan yaptı! 23 Mart Döviz dolar, euro ve sterlin canlı anlık fiyatlar - Altın fiyatları 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın son dakika ne kadar?

Tavan yaptı! 22 Mart altın fiyatları 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın son dakika ne kadar? Döviz dolar, euro ve sterlin canlı anlık fiyatlar... Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları gündemin ilk sırasına yerleşti. 22 Mart altın ne kadar oldu sorusuna yanıt aranırken, altındaki yükseliş dikkat çekiyor. Döviz kurlarında yaşanan artışla birlikte, altın fiyatları da hızla yukarı tırmanıyor. Sabahın ilk saatlerinde gram altının 450 TL barajını geçtiği görülüyor. Altında artışın yüzde 12'ye vardığı görülüyor. Ayrıca döviz kurları gündemin ilk sırasında yer alan konuların başında geliyor. 22 Mart Euro Sterlin ne kadar oldu sorusuna yanıt aranırken, döviz kurları canlı takip ediliyor. Gece yarısından itibaren döviz kurlarında yaşanan büyük artıştan doların yanı sıra, Euro ve Sterlin gibi para birimleri de etkilendi. Peki, Dolar, Euro, Sterlin kaç lira?

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Tavan yaptı! 23 Mart Döviz dolar, euro ve sterlin canlı anlık fiyatlar - Altın fiyatları 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın son dakika ne kadar?

22 Mart altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatı gündeme oturdu. Dolarda yaşanan artıştan altın piyasası da etkilendi. 22 Mart gününün ilk saatlerinde döviz kurlarında yüzde 15'e varan artış yaşanmıştı. Altın da buna benzer bir tepki verirken, altın fiyatlarındaki artış yüzde 12 seviyelerine yükseldi. Gram altın 450 TL seviyesini gördü. Peki, altın ne kadar oldu? İşte 22 Mart canlı altın fiyatları..

Tavan yaptı! 23 Mart Döviz dolar, euro ve sterlin canlı anlık fiyatlar - Altın fiyatları 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın son dakika ne kadar?

22 MART ALTIN NE KADAR OLDU?

Saat 07:00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

450,28
463,64
%12,54

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

455,94
456,03
%12,65

Tavan yaptı! 23 Mart Döviz dolar, euro ve sterlin canlı anlık fiyatlar - Altın fiyatları 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın son dakika ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

729,44
745,54
%12,64

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.918,03
2.973,33
%12,65

YARIM ALTIN FİYATI

1.454,45
1.491,22
%12,65

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.918,03
2.973,33
%12,65

Tavan yaptı! 23 Mart Döviz dolar, euro ve sterlin canlı anlık fiyatlar - Altın fiyatları 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve gram altın son dakika ne kadar?

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

247,16
297,68
%9,54

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

407,43
437,19
%9,36

GREMSE ALTIN FİYATI

7.293,00
7.606,00
%12,43

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,74
6,75
%10,91

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,60
25,62
%-1,86