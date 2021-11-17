Olanlar oldu baş döndürecek! Altın fiyatları fırladı gitti alan satan adeta iki kez düşünüyor! 14-18-24 ayar altında çarklar tersine döndü!
Milyonlarca kişinin yastık altı yatırımı olarak tarif ettiği altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Yaz ve sonbahar aylarında inişli çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatları kafa kurcalıyor ve alan satan iki kez düşünüyor. Çeyrek altının satış fiyatı 1.000 TL üzerini görürken gram altının alış satış fiyatı 615-620 TL seviyelerinde seyrediyor. Öyle görünüyor ki bir süre daha çeyrek ve gram altın özellikle yatırımcıların kafasını karıştırmaya devam edecek. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Bu kapsamda analistler, uzman isimler tahminleri açıklıyor ve gözler özellikle fiyatlardaki son duruma çevrildi.
Olanlar oldu baş döndürecek! Altın fiyatları fırladı gitti alan satan iki kez düşünüyor! 14-18-24 ayar altında çarklar tersine döndü. Düğünler başta olmak üzere ziynet eşyası gibi birçok alanda kullanılan altın şüphesiz ki dünyanın en kıymetli madenlerinden birisidir. Kasım ayında altın fiyatlarında hareketlilik yaşandığı görülürken yatırımcılar fiyatlar için yapılan yorumlara odaklandı. Analistler ve uzmanlar altın fiyatlarının seyri hakkında çeşitli tahmin ve analizlerde bulunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurları hakkında son analizlerini yatırımcılara aktardı.
TCMB faiz indirimlerini devam ettirirse iç piyasada dolar kurunda yeni yükselişler görürüz bu da gram altın fiyatının yeni rekorlar kırmasına neden olur. Ancak TCMB faizleri pas geçerse dolar kurunda ve beraberinde altın fiyatlarında geri çekilmeler mümkün olabilir. O yüzden TCMB'nın faiz kararı hem döviz kurları hem emtia fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olacak." dedi.
"TEKNİK BİR DÜZELTME OLABİLİR"
Memiş açıklamasına "Özellikle bugüne kadar altın almamış yatırımcıların korku ve panikle bu seviyelerden altın almasını tavsiye etmem. TCMB'ın faiz kararını beklemek gerekiyor, ona göre de yeni bir pozisyon almak gerekiyor. Hem altının ons fiyatında hem de gram fiyatında teknik olarak bir düzeltme olabilir.