Olanlar oldu baş döndürecek! Altın fiyatları fırladı gitti alan satan adeta iki kez düşünüyor! 14-18-24 ayar altında çarklar tersine döndü!

Olanlar oldu baş döndürecek! Altın fiyatları fırladı gitti alan satan iki kez düşünüyor! 14-18-24 ayar altında çarklar tersine döndü. Düğünler başta olmak üzere ziynet eşyası gibi birçok alanda kullanılan altın şüphesiz ki dünyanın en kıymetli madenlerinden birisidir. Kasım ayında altın fiyatlarında hareketlilik yaşandığı görülürken yatırımcılar fiyatlar için yapılan yorumlara odaklandı. Analistler ve uzmanlar altın fiyatlarının seyri hakkında çeşitli tahmin ve analizlerde bulunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurları hakkında son analizlerini yatırımcılara aktardı.