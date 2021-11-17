Asgari ücret 2022 | Asgari ücret ne kadar olacak? Tek çocuk-2 çocuk-3 çocuk-evli-bekar! İşte yeni ücret tablosu...
2022 yılına sayılı günler kala milyonlarca çalışan ve ailesinin en çok merak ettiği konu 2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Evli ve çocuklu olanlar ne kadar asgari ücret alacak? Bekar olanlar ne kadar asgari ücret alacak? Yüzde 25 zam ihtimali ve yüzde 30 zam ihtimaline karşı tüm ihtimalleri hesapladık. Detaylar haberimizde...
Yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Mevcut sistemde devam edilir ve yüzde 25 zam yapılırsa, asgari ücret işçinin eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 3 bin 532 lira ile 3 bin 767 lira arasında değişecek.
Yüzde 30 zam ise asgari ücreti bekar işçide 3 bin 673 liraya, eşi çalışmayan ve 3 çocukluda 3 bin 917 liraya yükseltecek.
Milyonlarca kişinin gözü şimdiden yeni asgari ücrete çevrildi. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret için hazırlıklar başladı. Ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu da Aralık ayının ilk haftası görüşmelere başlayacak.
Yeni ücret Aralık ayı sona ermeden belirlenecek. Önceki yıllardaki artışlara bakıldığında genel olarak asgari ücretin enflasyonun 6-7 puan üzerinde belirlendiği görülüyor.
Merkez Bankası'nın 2021 yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 18.4. Bu çerçevede yeni asgari ücret için yüzde 25 formülü gündeme geliyor.