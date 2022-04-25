Okuma yazma bilen 18 - 35 yaş üstü herkes toplansın! İŞKUR'dan 4 bin 465 Temizlik Görevlisi - TYP alımı yapılacak! 59 ilde alımlar için kuralar çekilecek!

İŞKUR tarafından sıkı takibe alınan Toplum Yararına Programları (TYP) alımları başladı. İŞKUR tarafından hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilmek üzere personel alımları yapılıyor. Son olarak, 59 ilde TYP işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Öte yandan Temizlik Görevlisi kadrosuna oluşturulan personel ve işçi alımı müracaat detayları da haberimizde yer alıyor. Çeşitli illerde görevlendirilmek üzere her sektöre makul olarak İŞKUR sisteminde iş bülteni yayınlanıyor. Peki TYP başvurusu nasıl yapılır? TYP düzenlemesinin ardından kura çekimi yapılacak. İlanlar İŞKUR TYP ilanları kısmından duyuruluyor. İşte Nisan ayı güncel TYP ve Temizlik Görevlisi ilanları 2022!