'Asgari ücrete en kısa zamanda iyileştirme YAPILACAK'! 8 milyon çalışana mutluluk havası estirecek haber: Enflasyon zammı ile 800-1876 TL arası...

Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı hakkında aramalar her geçen gün artmaya devam ediyor. Milyonlarca fert asgari ücrete yapılacak zam hakkında yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Akkal, ücretlerde iyileşmelerin olacağını belirterek "Bu fiyat artışları ve dünyanın maruz kaldığı bu enflasyon oranları göz önünde bulundurularak en kısa zamanda tekrar iyileştirmeler yapılacaktır" dedi. Artış için öncelikle maliyet hesabı yapılacak. Eğer zam gelirse maaşların yeniden belirlenmesiyle beraber brüt ve net maaş yükselecek. Peki, Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte merak edilenler!