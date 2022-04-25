'Asgari ücrete en kısa zamanda iyileştirme YAPILACAK'! 8 milyon çalışana mutluluk havası estirecek haber: Enflasyon zammı ile 800-1876 TL arası...
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memur gözünü ara zam haberlerine çevirdi. İşçiler de yüksek enflasyon oranıyla birlikte "Asgari ücrete temmuz ayında zam olacak mı?" sorusunu sormaya başladı. AK Parti kanadından konuya ilişkin son dakika açıklama geldi. Peki, Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte merak edilenler!
Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı hakkında aramalar her geçen gün artmaya devam ediyor. Milyonlarca fert asgari ücrete yapılacak zam hakkında yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Akkal, ücretlerde iyileşmelerin olacağını belirterek "Bu fiyat artışları ve dünyanın maruz kaldığı bu enflasyon oranları göz önünde bulundurularak en kısa zamanda tekrar iyileştirmeler yapılacaktır" dedi. Artış için öncelikle maliyet hesabı yapılacak. Eğer zam gelirse maaşların yeniden belirlenmesiyle beraber brüt ve net maaş yükselecek. Peki, Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte merak edilenler!
Manisa'da dün AK Parti teşkilatının düzenlediği iftar programına katılan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, "Bilindiği gibi asgari ücretle ücretli kesime yapılan iyileştirmeler son derece hızlı bir şekilde hayata geçirildi. İnşallah bundan sonraki dönemde de bu fiyat artışları ve dünyanın maruz kaldığı bu enflasyon oranları göz önünde bulundurularak en kısa zamanda tekrar iyileştirmeler yapılacaktır" dedi.
"HAYAT ŞARTLARINDA BİR PAHALILIK SÖZ KONUSU"
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün AK Parti teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi. İftarların açılması sonrası programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel, "AK Parti Alaşehir İlçe Başkanlığı olarak gönül sofraları toplu iftar programımızı Alaşehirli hemşerilerimizin geniş katılımlarıyla gerçekleştirmenin sevinci içerisindeyiz. Ramazan'ın bereketini kıymetli hemşerilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
"EN KISA ZAMANDA..."
Mevcut hayat şartlarında pahalılığı gördüklerini ve bu durumla ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyleyen AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, "Bugün kendimiz de yaşıyoruz, basında da görüyoruz, muhalefet de dile getiriyor, mevcut hayat şartlarında bir pahalılık söz konusu.