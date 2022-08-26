Okullara 18-36 yaş arası temizlik görevlisi alınacak! Milli Eğitim Bakanlığı 22 bin 770 personel alımı il il kontenjan! İŞKUR'dan KPSS sınav puan şartsız TYP!

Beklenen TYP duyurusu geldi. Binlerce kişi TYP alımlarını bekliyordu. Ve son dakika duyuruldu. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere okullara TYP kapsamında 22 bin 770 kişilik personel alımı yapılacak. Temizlik personeli alımlarına başvuru için araştırmalar yapılmaya başlandı. Başvuruda bulunmak isteyenler il il kontenjanları araştırıyor. Peki hangi illerde TYP alımı yapılacak? 2022 TYP başvuru şartları neler? MEB TYP başvuru nasıl yapılır? İşte İŞKUR TYP alımı başvuru ekranı ve diğer detaylar...