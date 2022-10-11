Okula gidiyorsanız 2.572 alıyorsunuz! Öğrenciler başvuruyor paralar hesaplara yatıyor! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeli haberleri peş peşe duyurdu. Esnafa kredi desteğinin yanı sıra öğrenciler de unutulmadı. Buna göre üniversiteye giden öğrencilere yılda 2 kez ödeme yapılacak. Ulaşım desteği olarak geçen bu ödemelerden kimlerin yararlanacağı merak konusu oldu. Peki ulaşım desteği nedir, başvurular nezaman, şartları neler? Öte yandan SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 1.259 TL'den 1.649 TL'ye yükseldi. İşte detaylar!
10 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilere yönelik yeni destek verileceğini müjdeledi. Yılda iki kez verilmesi planlanan devlet desteği ile farklı şehirlerde okuyan üniversite öğrencilerinin ailelerinin yanına gidip gelmesi sağlanacak. Üniversitelilerin yanı sıra anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için de bir çok devlet desteği bulunuyor. Haberimize tüm öğrenci desteklerine ulaşabilirsiniz!
ÜNİVERSİTELİLERE ULAŞIM DESTEĞİ!
Üniversitelerin 1.2.3. vr 4. sınıflarında eğitim gören öğrenciler ulaşım desteği alabilecek. Ödemeler yılda 2 kez yapılacak. Başkan Erdoğan yaklaşık 150 bin öğrencinin bu destekten yararlanacağını açıkladı.
ÜNİVERSİTE ULAŞIM YARDIMI NE KADAR, BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversitelilere sağlanacak ulaşım desteği başvuruları ve ödeme miktarı için açıklama henüz gelmedi. Detaylar adım adım netleşirken miktar ve başvuru tarihleri en çok merak edilenler arasında. Detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
ANAOKULU DESTEĞİ
Anaokulu desteğinin bu yıl ilk kez uygulanacağını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli." ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, ödemelerin Ekim ayının ikinci haftasında hesaplara yatırılacağını söyledi.
1 MİLYON ÇOCUĞA DESTEK VERİLECEK
Devlet, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına anaokulu desteği sunuyor. Aile ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında, 3 ay önce, sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaşındaki çocukların anaokulu ücretlerinin karşılanmasını içeren protokol imzalanmıştı.
Bu kapsamda sosyal yardım kullanıcılarının çocukları okul öncesi eğitimden ücretsiz yararlanacak. 2022- 2023 eğitim-öğretim dönemi ile başlayacak projeyle 1 milyon çocuğa destek verilecek.