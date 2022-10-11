Okula gidiyorsanız 2.572 alıyorsunuz! Öğrenciler başvuruyor paralar hesaplara yatıyor! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...

10 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilere yönelik yeni destek verileceğini müjdeledi. Yılda iki kez verilmesi planlanan devlet desteği ile farklı şehirlerde okuyan üniversite öğrencilerinin ailelerinin yanına gidip gelmesi sağlanacak. Üniversitelilerin yanı sıra anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için de bir çok devlet desteği bulunuyor. Haberimize tüm öğrenci desteklerine ulaşabilirsiniz!