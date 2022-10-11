Emekli promosyonu için harekete geçildi! Bu tutarın altında ödeme yok: Kamu bankaları da artırıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli promosyonu için harekete geçti. En düşük promosyon tutarlarının 1 Kasım'dan itibaren gelir ve aylıkları 3.500 TL'ye kadar olanlar için 3.000, 3.500 ile 7.500 lira arasında olanlarda 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlarda 4.500, 10 bin liradan fazla olanlarda 5.000 lira olarak güncellendiğini duyurdu. Kamu bankalarının da böylece promosyon tutarları artacak. Peki emeklileri neler bekliyor? Daha önce düşük tutardan promosyon alanlar ne yapacak? İşte yeni dönemin merak edilen tüm detayları...
11.10.2022 18:50 - Son Güncelleme: 11.10.2022 18:55
Bankalar ile imzalanacak protokole göre; SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları; 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500 ile 7.500 lira arasında olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10 bin liradan fazla olanlara 5.000 lira 3 yıllık peşin promosyon ödenmesi yapılacak.