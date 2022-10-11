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Emekli promosyonu için harekete geçildi! Bu tutarın altında ödeme yok: Kamu bankaları da artırıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli promosyonu için harekete geçti. En düşük promosyon tutarlarının 1 Kasım'dan itibaren gelir ve aylıkları 3.500 TL'ye kadar olanlar için 3.000, 3.500 ile 7.500 lira arasında olanlarda 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlarda 4.500, 10 bin liradan fazla olanlarda 5.000 lira olarak güncellendiğini duyurdu. Kamu bankalarının da böylece promosyon tutarları artacak. Peki emeklileri neler bekliyor? Daha önce düşük tutardan promosyon alanlar ne yapacak? İşte yeni dönemin merak edilen tüm detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
11.10.2022 18:50 - Son Güncelleme: 11.10.2022 18:55
Emekli promosyonu için harekete geçildi! Bu tutarın altında ödeme yok: Kamu bankaları da artırıyor

Bankaların emekli promosyonları için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) devreye girdi.

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Emekli promosyonu için harekete geçildi! Bu tutarın altında ödeme yok: Kamu bankaları da artırıyor

3 yıllık dönem için ödenecek taban promosyon tutarları ve maaş aralıkları güncellendi.

Emekli promosyonu için harekete geçildi! Bu tutarın altında ödeme yok: Kamu bankaları da artırıyor

Bankalar ile Mart/2020 tarihinde imzalanan protokolde taban promosyon tutarları 1.500 liranın altındaki maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası aylıklar için 625, ve 2.500 lira üstü için maaşlar için 750 lira olarak belirlenmişti.

Emekli promosyonu için harekete geçildi! Bu tutarın altında ödeme yok: Kamu bankaları da artırıyor

YENİDEN İMZA ATILACAK
SGK'dan yapılan açıklamada, bu protokolün 1 Kasım 2022 tarihinde güncelleneceği, 19 banka ile protokollerin yeniden imzalanacağı duyuruldu.

Emekli promosyonu için harekete geçildi! Bu tutarın altında ödeme yok: Kamu bankaları da artırıyor

Bankalar ile imzalanacak protokole göre; SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları; 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500 ile 7.500 lira arasında olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10 bin liradan fazla olanlara 5.000 lira 3 yıllık peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

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