5 yıl yapana 1.505 TL ödeme! Bakanlığa başvurana anında yatacak... Resmi Gazete’de yayımlandı!

Bakan Kirişçi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

Sözleşmeli Besicilik Projesi ile üreticilere pazar ve fiyat garantisi sunulurken, kırmızı et piyasasının arz talep durumuna göre üreticilerimize erken kesim veya geç kesim primi de verilebilecek.ESK tarafından alım ve fiyat garantisi verilen üreticilerimiz, 5 yıllık üretim planlaması yapabilecek. Üretici, kurum ile imzalayacağı besicilik sözleşmesinden hak kaybı yaşamaksızın tek taraflı olarak vazgeçilebilecek. Sürdürülebilir ve planlı üretimi amaçlayan sözleşmeli besicilik uygulamamız ülkemize, milletimize, üreticilerimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun.