Peşin para vermeden 180 ay vadeli 450 bin TL konut kredisiyle ev sahibi olun! 1 TL bile ödemeyeceksiniz! Akbank, QNB, Garanti...

Ev almak isteyenlerin ilk tercihleri arasında konut kredisi bulunuyor. Peşin ödeme yapacak imkanı olmayan kişiler için bankalar konut kredisi çekecekler için yüzde 100 konut kredisi kampanyalarını başlattı. Bu sayede peşin ödemeden 180 ay vadeyle konut kredisi çekilerek ev sahibi olunabilecek. QNB tarafından yapılan açıklamada, 180 aya kadar vade imkanı, sabit faiz oranı ile öngörülebilir ödemeler ve satın alacağınız evin ekspertiz değerinin %100'üne varan kredi imkanı sağlandığı belirtildi. Teminat olarak mevcut evinizin ve satın alınacak evin gösterilmesi yeterli olacak. Peki, peşinatsız konut kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte Akbank, QNB, Garanti konut kredisi kampanyaları!