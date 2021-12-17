Öğretmenler bu habere dikkat: Gözler Meclis'ten gelecek kararda! Öğretmenlik Meslek Kanunu onlarca hak sağlayacak
Asgari ücretten gelen sevindirici haberin ardından gözler bu sefer de öğretmenler için Meclis'e çevrildi. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere pek çok yeni hak sağlanacak. İşte 10 soruda yeni haklar...
17.12.2021 06:59
- Son Güncelleme: 17.12.2021 06:59
Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere pek çok yeni hak sağlanacak. İşte 10 soruda yeni haklar...
Mesleki gelişimlerine ilişkin hangi planlamalar yapılacak?: Öğretmenlerin eğitim seçeneklerini zenginleştirmek amacıyla Öğretmen Bilişim Ağı