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Haberler Ekonomi Öğretmenler bu habere dikkat: Gözler Meclis'ten gelecek kararda! Öğretmenlik Meslek Kanunu onlarca hak sağlayacak

Öğretmenler bu habere dikkat: Gözler Meclis'ten gelecek kararda! Öğretmenlik Meslek Kanunu onlarca hak sağlayacak

Asgari ücretten gelen sevindirici haberin ardından gözler bu sefer de öğretmenler için Meclis'e çevrildi. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere pek çok yeni hak sağlanacak. İşte 10 soruda yeni haklar...

17.12.2021 06:59 - Son Güncelleme: 17.12.2021 06:59
Öğretmenler bu habere dikkat: Gözler Meclis’ten gelecek kararda! Öğretmenlik Meslek Kanunu onlarca hak sağlayacak

Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere pek çok yeni hak sağlanacak. İşte 10 soruda yeni haklar...

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Öğretmenler bu habere dikkat: Gözler Meclis’ten gelecek kararda! Öğretmenlik Meslek Kanunu onlarca hak sağlayacak

Kaç öğretmeni kapsayacak?: Milli Eğitim Bakanlığı'nda 1 milyon dolayında öğretmen görev yapıyor.

Öğretmenler bu habere dikkat: Gözler Meclis’ten gelecek kararda! Öğretmenlik Meslek Kanunu onlarca hak sağlayacak

Sözleşmeli ve kadrolu ayrımı kalkacak mı?: Evet. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, tayinlerde aynı haklara sahip olunacak.

Öğretmenler bu habere dikkat: Gözler Meclis’ten gelecek kararda! Öğretmenlik Meslek Kanunu onlarca hak sağlayacak

Adaylık kaldırma sınavı uygulaması devam edecek mi?: Sınav artık yapılmayacak.

Öğretmenler bu habere dikkat: Gözler Meclis’ten gelecek kararda! Öğretmenlik Meslek Kanunu onlarca hak sağlayacak

Mesleki gelişimlerine ilişkin hangi planlamalar yapılacak?: Öğretmenlerin eğitim seçeneklerini zenginleştirmek amacıyla Öğretmen Bilişim Ağı

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