Emeklilik için 10 yıl sigortalı olmak yetiyor! Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor! 1800 günden malulen emekli olabilme şartları…

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi emekli olacağı günün hayalini kurarken bir yandan da erken emekli olmanın yollarını araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartına bakmadan emeklilik imkanı tanıyor ve malulen emekli olabilmenin şartları da merak konusu oluyor. Emeklilik için 10 yıl sigortalı olmak ve 1800 gün yetiyor ve hangi hastalıkların malulen emekli ettiği doğuştan mı sonradan mı hastalığın ortaya çıktığı gibi konular da bu noktada önem taşıyor. Malulen emekli olabilmek için hangi şartların bir araya gelmesi gerekiyor? İşte yanıtı!