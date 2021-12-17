Emeklilik için 10 yıl sigortalı olmak yetiyor! Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor! 1800 günden malulen emekli olabilme şartları…
Emeklilik tarihini öne çekmeye çalışan milyonlarca vatandaş borçlanmanın yanı sıra diğer yöntemlerin neler olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. İş göremez raporuyla birlikte ömür boyu malulluk maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar için SGK yaş şartı da istemiyor. Bu hususta SGK'ya başvuru yapabilmek için malulen emeklilik şartlarının neler olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. 10 yıl sigortalı olmak ve 1800 günden emeklilik mümkün. Malulen emekliliğe esas hastalıklar hangileri?
Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi emekli olacağı günün hayalini kurarken bir yandan da erken emekli olmanın yollarını araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartına bakmadan emeklilik imkanı tanıyor ve malulen emekli olabilmenin şartları da merak konusu oluyor. Emeklilik için 10 yıl sigortalı olmak ve 1800 gün yetiyor ve hangi hastalıkların malulen emekli ettiği doğuştan mı sonradan mı hastalığın ortaya çıktığı gibi konular da bu noktada önem taşıyor. Malulen emekli olabilmek için hangi şartların bir araya gelmesi gerekiyor? İşte yanıtı!
Yine sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik ya da iş göremezlik gibi kolaylıklar sunuluyor.Malulen emeklilik için aranan en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu.