KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB başvuru şartları nelerdir? KOSGEB kredi ve hibe desteklerinden yararlanma şartları...

Gündemde vatandaşlar KOSGEB kredi ve hibe desteklerinden nasıl yararlanılır? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Küçük ve orta ölçekli ticari işletmelere ekonomik olarak destek sağlayan KOSGEB hem ülke ekonomisine katkı sağlarken hem de kişilerin iş yaşamına katılmasına olanak tanır. Peki KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB başvuru şartları nelerdir? KOSGEB Tam 11 ayrı alanda karşılıksız olarak 480 bin TL destek veriyor ve yüzbinlerce vatandaş bu konuya yoğun ilgi göstererek detayları araştırıyor. İşte tüm bilgiler!