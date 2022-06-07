100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL konut kredisinin aylık taksitleri hesaplandı! 7 Haziran faiz oranları son dakika güncellendi!

Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketleri neticesinde artan hammadde fiyatları hem ikinci el hem de sıfır konutların satış fiyatlarını rekor seviyelere ulaştırdı. Kendi evlerine sahip olabilmek adına nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara ise kamu bankalarından destek haberi geldi. Vakıfbank Katılım, Ziraat Katılım Bankası ve Halk Bankası haziran ayı için geçerli olan konut kredisi kampanyalarına ilişkin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.