Öğretmen, polis, hemşire maaşları 1000 TL artacak: 3600 ek gösterge ile 3'lü kazanç fırsatı
Öğretmen, polis, hemşire maaşları 1000 TL artacak... Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından 3600 ek gösterge çalışmaları hızlanacak. Ocak'ta Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme ile memurların görev ücreti, ikramiyesi ve emekli aylığı artacak.
16.12.2021 07:01
- Son Güncelleme: 16.12.2021 07:01
Çalışma Bakanlığı ve memur konfederasyonları asgari ücret çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir araya gelerek 3600 ek göstergeyi masaya yatıracak.