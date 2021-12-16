Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Öğretmen, polis, hemşire maaşları 1000 TL artacak: 3600 ek gösterge ile 3'lü kazanç fırsatı

Öğretmen, polis, hemşire maaşları 1000 TL artacak: 3600 ek gösterge ile 3'lü kazanç fırsatı

Öğretmen, polis, hemşire maaşları 1000 TL artacak... Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından 3600 ek gösterge çalışmaları hızlanacak. Ocak'ta Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme ile memurların görev ücreti, ikramiyesi ve emekli aylığı artacak.

16.12.2021 07:01 - Son Güncelleme: 16.12.2021 07:01
Öğretmen, polis, hemşire maaşları 1000 TL artacak: 3600 ek gösterge ile 3’lü kazanç fırsatı
GALERİ DEVAM EDİYOR
Öğretmen, polis, hemşire maaşları 1000 TL artacak: 3600 ek gösterge ile 3’lü kazanç fırsatı

Bunlardan biri de 3600 ek gösterge olacak.

Öğretmen, polis, hemşire maaşları 1000 TL artacak: 3600 ek gösterge ile 3’lü kazanç fırsatı

Çalışma Bakanlığı ve memur konfederasyonları asgari ücret çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir araya gelerek 3600 ek göstergeyi masaya yatıracak.

Öğretmen, polis, hemşire maaşları 1000 TL artacak: 3600 ek gösterge ile 3’lü kazanç fırsatı

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin yakından takip ettiği düzenlemenin Ocak ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Öğretmen, polis, hemşire maaşları 1000 TL artacak: 3600 ek gösterge ile 3’lü kazanç fırsatı

750-1.100 TL ARTIŞ

SON DAKİKA