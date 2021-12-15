A101 şubelerinde oyun severleri mutlu edecek indirimler! A101 aktüel katalogta teknolojik fırsatlar! Piranha gaming klavye…
Her hafta Perşembe günleri birbirinden güzel ürünleri satışa sunan marketler zinciri A101 şubelerinde oyun severleri mutlu edecek indirimler yer alıyor. A101 aktüel katalogta çeşit çeşit teknolojik fırsatlar var, Piranha gaming klavyeden USB PC oyun koluna, gaming kulaklıktan oyuncu mouse pad ürününe kadar pek çok seçenek sizleri bekliyor. Ayrıca çamaşır makinesinden buzdolabına beyaz eşya fırsatları, Toshiba televizyon çeşitlerinden çay makinesi, süpürge, ısıtıcı gibi küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey uygun fiyatla A101 market şubelerinde yarın sabah satışa çıkacak.
15.12.2021 23:01
- Son Güncelleme: 15.12.2021 23:01
Her Perşembe sabah erken saatlerde evine en yakın A101 şubesine gidecek olan vatandaşlar güncel kataloğun araştırmasına başladı. Yeni kampanyalarda hangi ürünlerin olduğunu incelemek ve alacaklarını belirlemek isteyenler için A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsatları sizler için haberimizde derledik. Vidalama setinden mutfakta kullanacağınız ekipmanlara, tabak setinden çiçek çeşitlerine, battaniyeden gıda ürünlerine pek çok fırsatı A101 aktüel şubelerinde bulabilirsiniz.