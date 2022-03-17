Öğretmen, polis, hemşire, imam maaşları ne kadar oldu? 🔐3600 EK GÖSTERGE DOSYASINDA KİLİT AÇILDI! Meslek meslek maaş hesabı!

Kamu çalışanlarının, emeklilerin gözü kulağı bugün Memur-Sen ile yapılacak 3600 ek gösterge toplantısına çevrildi. Milyonların beklediği 2. toplantı bugün yapılıyor. Ek gösterge dosyası için hazırlanan taslakta, tüm mevcut unvanlarda yer alan ek göstergelerin 600 gösterge rakamı artırılması, aşağıda kalan genel müdür yardımcısı, genel sekreter yardımcısı, il müdürü, şube müdürü, mahalli idarelerde ve üniversitelerdeki daire başkanları gibi düşük kalan unvanlarda görevin önemi, sorumluluk ve hiyerarşik konuma göre belirlenmesi gibi maddeler yer alıyor. Öte yandan, 3600 ek göstergenin çıkması durumunda emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında en az %18 ile %22 arsında bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? İşte tüm merak edilenler ve meslek meslek maaş hesabı haberimizde!