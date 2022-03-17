Öğretmen, polis, hemşire, imam maaşları ne kadar oldu? 🔐3600 EK GÖSTERGE DOSYASINDA KİLİT AÇILDI! Meslek meslek maaş hesabı!
Memur ve memur emeklisinin maaş hesabında önemli bir kriter olan ek gösterge, ne kadar yüksek olursa maaşa da o kadar yüksek etki ediyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin devreye girmesinin ardından hem çalışan memurun hem de emekli memurların maaşlarında ve emekli olurken aldıkları ikramiye oranlarında ciddi bir artış yaşanacak. Bu gelişmelerle birlikte memur ve emeklisinin maaşlarına bir kez daha zam gelecek. Bugün 3600 ek gösterge kapsamında 2. toplantı gerçekleşiyor. Peki, 3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...
Kamu çalışanlarının, emeklilerin gözü kulağı bugün Memur-Sen ile yapılacak 3600 ek gösterge toplantısına çevrildi. Milyonların beklediği 2. toplantı bugün yapılıyor. Ek gösterge dosyası için hazırlanan taslakta, tüm mevcut unvanlarda yer alan ek göstergelerin 600 gösterge rakamı artırılması, aşağıda kalan genel müdür yardımcısı, genel sekreter yardımcısı, il müdürü, şube müdürü, mahalli idarelerde ve üniversitelerdeki daire başkanları gibi düşük kalan unvanlarda görevin önemi, sorumluluk ve hiyerarşik konuma göre belirlenmesi gibi maddeler yer alıyor. Öte yandan, 3600 ek göstergenin çıkması durumunda emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında en az %18 ile %22 arsında bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? İşte tüm merak edilenler ve meslek meslek maaş hesabı haberimizde!
TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA GELDİ!
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Komisyon toplantısının basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü belirten Yalçın, şu bilgileri paylaştı:
"Toplantıda, ek gösterge düzenlemesinin çerçevesine dair teknik tartışmalar yapıldı. Bizim temel yaklaşımımız sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir."
ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 10 MAYIS'TA
Toplantıda, tüm kamu çalışanlarının içerisinde yer aldığı adaletli bir düzenleme konusundaki taleplerini dile getirdiklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:
"Kamudaki personel rejimi içerisinde ek gösterge sistematiğini dikkate alarak, tüm kamu çalışanlarının içerisinde kendisini bulacağı bir çerçevede, tazminat yansıtma oranlarını da alarak emekli aylığı ve emekli ikramiyelerine dokunacak şekilde bir memnuniyet üretilmesini kamu tarafıyla paylaştık. Bu anlamda kamu tarafının bir taslak çalışmasının olduğunu gördük. Bu taslak bizimle paylaşılmadı, bunun yerine bizim hizmet bazlı yaklaşımımız alınmak istendi."
Bundan sonraki süreçte 10 Mayıs'ta üçüncü kez bir araya geleceklerini aktaran Yalçın, "10 Mayıs'a kadar Konfederasyonumuzun mutfağıyla Çalışma Genel Müdürlüğü görüşerek iş belli bir yere kadar taşınacak. Çalışma Genel Müdürlüğü, hizmet kollarımızın başkanlarını ve teknik ekiplerini dinleyerek, herhangi bir boşluk olmaması için süreç yönetimi yapacak." değerlendirmesinde bulundu.