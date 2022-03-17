💥 %1,20, %1,29, %1,37... Bankalarda Mart depremi! Kredi çılgınlığı başlatıldı! ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları son durum!
TCMB 2022 Mart ayı faiz kararlarının açıklanmasına günler kala bankaların kredi faiz oranları merak edilmeye başladı. Son dönemde tüketici ve ticari kredi ürünlerinde yüksek faizlerin görülmesinin sonrasında çoğu ihtiyacını karşılamak amacıyla finansman kullanmaktan vazgeçen vatandaşlar ise faizlerin düşmesini talep ediyor. Mart ayı itibariyle birtakım kredi ve mevduat faiz oranlarında düşüş gözlemlenirken birtakım banaklar faizlerini artırdı. Öte yandan TCMB'den gelecek mümkün bir faiz yükseltme kararı sonrasında yeni kredi faiz oranlarının ne yönde olacağı merak ediliyor. Hal böyleyken Türkiye'nin önde gelen iki dev kamu bankası olan Ziraat ve Halkbank cazip kredi paketlerini duyurdu! İşte en makul konut, taşıt ve tüketici kredileri
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı faiz kararı hafta boyunca takip edilecek. 17 Mart Perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesinde bankaların kredi faiz oranlarını merak eden birçok kişi ise olası bir faiz artırımı olması halinde düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanmak için araştırmalarına başladı. Ancak Merkez Bankası'nın ne yönde karar vereceği henüz bilinmiyor.
👉Ziraat Bankası Kredi Faiz Oranları
Türkiye'nin en köklü kamu bankası olan Ziraat Bankası, devlet desteği kapsamında yer alan birçok finansmanı ve yardım ödemelerini faizsiz veya düşük faiz oranları ile gerçekleştirmeye devam ediyor.
Öte yandan her kesimden vatandaşın ihtiyaçları için Ziraat Bankası konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredileri ile destek sağlanıyor.
Çalışanın Artısı ve Emeklinin Artısı Kredi paketleri ise dar gelir grubundaki birçok kişi için cazip oranlarla nakit ve konut ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktadır. Ziraat Bankası taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ise şöyle:
- Ziraat Bankası Sıfır Konut Kredisi: %1,20
- Ziraat Bankası Taşıt Kredisi: %1,59