Öğretmen, polis, hemşire, imam maaşları, emekli ikramiyeleri kaç para oldu? 3600 ek gösterge TASLAKLARI TAMAM! Maaş + 1.500 TL ek gösterge artışı!

Kamuda çalışan milyonlarca memur ve Emekli sSandığ3ı emeklisinin hem maaşlarını hem de ikramiyelerini artıracak ek gösterge çalışmasında sona yaklaşıldı. Kamu oyunda 3600 ek gösterge çalışması olarak bilinen ancak tüm unvanlardaki ek göstergeleri değiştirecek çalışma ile ilgili iki toplantı yapılmıştı.