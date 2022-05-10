Kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması... Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası bir elin parmağı kadar!
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ MAYIS 2022 BUGÜN! Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası üzerinde çalışmalar ilgi ile yeni gelişmeler, duyurular, açıklamalar sıklıkla takip ediliyor. 3600 ek gösterge sürecinin tamamlanmasının ardından, henüz planlama aşamasında olan EYT yasa teklifi gündemde olmaya başlayacak. Vatandaşlar günaşırı 2022 EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum ne? sorularına yanıt arıyor. EYT yasa teklifi 6 adımda çözüme gidilmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası için vatandaşlar son dakika açıklamaları yakından takip etmeye devam ediyor. Mayıs ayının ilk haftasını geride bıraktığımız şu günlerde EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? soruları yoğun olarak araştırılıyor. 3600 ek gösterge sonrası sıra EYT'ye geliyor. Konuyla ilgili çeşitli formuller masaya yatırıldı. Peki bu formüller neler? Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grupbaşkanvekili Mustafa Elitaş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT hakkında son gelişmeleri duyurmuştu. İşte masadaki formüllerin detayları ve ETY yasasına dair son dakika açıklamalar....
Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği EYT yasasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Konuyla ilgili çeşitli formullerin masada olduğu hali hazırda biliniyor. Peki bu formüller neler? Yeni açıklama geldi mi? İşte EYT yasasında son durum!
6 ADIMDA ÇÖZÜME KAVUŞACAK
Bu yıl çözülmesi beklenen EYT yasası için 6 adımlı çözüm masası şöyle:
1. Kapsam belirlenecek
2. Emeklilik şartları tespit edilecek
EYT ÇÖZÜM FORMÜLLERİ
EYT konusunda çeşitli formüller masada. Emekli aylığının belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkânı sağlayan kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması, bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de masada bulunuyor. Bazı Avrupa ülkelerinde benzeri modellerle daha az aylıkla erken emekli olunabiliyor.