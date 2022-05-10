Kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik, süre tamamlanması... Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası bir elin parmağı kadar!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası için vatandaşlar son dakika açıklamaları yakından takip etmeye devam ediyor. Mayıs ayının ilk haftasını geride bıraktığımız şu günlerde EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? soruları yoğun olarak araştırılıyor. 3600 ek gösterge sonrası sıra EYT'ye geliyor. Konuyla ilgili çeşitli formuller masaya yatırıldı. Peki bu formüller neler? Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grupbaşkanvekili Mustafa Elitaş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT hakkında son gelişmeleri duyurmuştu. İşte masadaki formüllerin detayları ve ETY yasasına dair son dakika açıklamalar....