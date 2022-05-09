3600 ek göstergede son dakika haberleri... Hangi mesleklerin ek göstergeleri ne kadar artacak? Gözler 10 Mayıs toplantısında
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin yarınki toplantıya kilitlenmiş durumda. Emekli ve memurlar 3600 ek göstergeden nasıl bir sonuç çıkacağını merak ederken masaya gelen taslaklara ulaşıldı. İşte kim hangi ek göstergeye kavuşacak? Ek gösterge kimleri ilgilendiriyor? Hangi unvan ve mesleğe kaç ek gösterge artışı yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı
Kamuda çalışan milyonlarca memur ve Emekli sSandığ3ı emeklisinin hem maaşlarını hem de ikramiyelerini artıracak ek gösterge çalışmasında sona yaklaşıldı. Kamu oyunda 3600 ek gösterge çalışması olarak bilinen ancak tüm unvanlardaki ek göstergeleri değiştirecek çalışma ile ilgili iki toplantı yapılmıştı.
Yarın yapılacak son toplantıda taslaklara son şeklin verilmesi,. Kamu tarafının belirlediği çerçevenin masada sendikalar ile tartışılması bekleniyor. Daha önceki çalışmalarda Memur-sen tekliflerini ve taleplerini iletmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yetkilileri , alternatif rakamlar ve mali yükü konusunda çalışmalarını tamamladılar. Ek gösterge aralığına göre; aktif çalışanların dağılımı ile emekli olanların sayısı, bugün emekliliğe hak kazananlar ile önümüzdeki 3 yıl içerisinde emekli olabileceklerin tahmini sayısı üzerinde simülasyonlu çalışmalar hazırlandı.
Yapılan çalışmalarda; Öğretmenler, polisler din görevlileri ve hemşirelerden oluşan 4 meslek grubuna yönelik ek gösterge düzenlemesi; diğer unvanları da etkiliyor. Kamu personel sisteminde yapılacak ek gösterge düzenlemesi , kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı açısından bazı kadrolarda da ek gösterge düzenlemesi yapılması sonucunu ortaya çıkardığı belirlendi.