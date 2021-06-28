Öğretmen, polis, hemşire, bekçi maaşı ne kadar olacak? 2021 Temmuz ayı zamlı memur maaşları ne kadar?

Öğretmen, polis, hemşire, bekçi maaşı 2021 Temmuz ayı maaş zamları öncesi merak edilen konulardan birisi oldu. Memurlara her yıl belirli dönemlerde yapılan maaş zamlarının belirlenmesinde en önemli faktör enflasyon verileri oluyor. Gözler TÜİK'in açıklayacağı Temmuz ayı maaş zammına çevrildi. İşte memurlar için maaş zammı tahminleri!