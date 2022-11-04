Hemen bir göz atın! Asgari ücret hesaplamalarında deprem! Asgari ücrete ENFLASYON CİLASI! En az %65 2023 Ocak ZAMMI...
Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu. Öte yandan Bakan Nebati, asgari ücret ve memur maaşlarının artışıyla ilgili olarak ise "Enflasyon altında artış olmayacak" dedi. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla asgari ücret hakkında tahminler ortaya çıktı. İşte detaylar..
Asgari ücrete yeni zam yolda! Enflasyona verileri açıklandı. Maaş hesabı ortaya çıktı! Temmuz zammıyla birlikte yeni asgari ücret net 5 bin 500,35 TL'ye, brüt ise 6 bin 471 TL'ye kadar yükselmişti. 2023 Asgari ücret zammı hesaplaması son 6 aylık enflasyon farkına göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak. Enflasyon Eylül ayında bir önceki aya göre %3,0 oranında gerçekleşirken gözler 3 Kasım günü TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyonu ise yüzde 3,54 arttı. 2023 yeni asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Verilerin açıklanmasının ardından zam hakkında yeni tahminler ortaya çıktı. İşte 2023 asgari ücreti zammı ve tüm detaylar...
ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ ORTAYA ÇIKTI
Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.
9 BİN 900 TL OLABİLİR
Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.
MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE KADAR?
15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan yıl sonu enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre; 2022 yılı enflasyon beklentisi yüzde 73,88 oldu.
Merkez Bankası Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre bu rakam yüzde 67,78, Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre ise yüzde 65 oldu. Bu 3 beklentinin ortalaması ise yüzde 68,95 oldu. Yani bu rakam 2022 yılının tamamı için enflasyon tahmini oldu.
ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA BİRLİKTE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
Asgari ücretin yüzde 50 artışla 5.500 TL'den 8.250 TL'ye çıkarılacağını varsayalım.
Buna göre;
-Asgari ücret endeksli yüzde 60 formülüne göre; en düşük emekli maaşı 4.950 TL,
-Asgari ücret endeksli yüzde 70 formülüne göre; en düşük emekli maaşı 5.775 TL olarak belirlecek.