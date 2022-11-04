Hemen bir göz atın! Asgari ücret hesaplamalarında deprem! Asgari ücrete ENFLASYON CİLASI! En az %65 2023 Ocak ZAMMI...

Asgari ücrete yeni zam yolda! Enflasyona verileri açıklandı. Maaş hesabı ortaya çıktı! Temmuz zammıyla birlikte yeni asgari ücret net 5 bin 500,35 TL'ye, brüt ise 6 bin 471 TL'ye kadar yükselmişti. 2023 Asgari ücret zammı hesaplaması son 6 aylık enflasyon farkına göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak. Enflasyon Eylül ayında bir önceki aya göre %3,0 oranında gerçekleşirken gözler 3 Kasım günü TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyonu ise yüzde 3,54 arttı. 2023 yeni asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Verilerin açıklanmasının ardından zam hakkında yeni tahminler ortaya çıktı. İşte 2023 asgari ücreti zammı ve tüm detaylar...