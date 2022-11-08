Öğrenciye, çocuğu olana, işsize PARA YAĞACAK! Dernekler, vakıflar ve iş adamları kesenin ağzını açtı! İşte başvuru yapabileceğiniz maddi yardımlar...
Devlet tarafından yapılan maddi yardımların yanı sıra iş adamları tarafından yapılan birçok yardım da ihtiyacı olanlara veriliyor. Bu nedenle sizler için destek ödemesi yapan kurum ver kuruluşları derledik. İşte para yardımı yapan dernekler, vakıflar ve iş insanları...
Maddi yardım yapan birçok kuruluş vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Nakit desteğe ihtiyacı olan birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Hayrısever iş adamları ve dernekler kesenin ağzını açtı. Eğer maddi açıdan zorlanıyorsanız siz de anında başvuru yapabilirsiniz. Öğrencilere, çocuğu olan ailelere ve işsizlere yardım üstüne yardım yapılacak. İşte kolayca başvuru yapabileceğiniz o kurumlar...
DEVLET TARAFINDAN YAPILAN SOSYAL YARDIMLAR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
İnsani Yardım Vakfı (İHH Vakfı)
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Muhtaç durumda olan kişilerin bağlı bulunduğu belediyeler
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler Müdürlükleri
Para yardımı yapan futbolcular
Dernek ve Vakıflar
İş insanları
Hayırseverler
Ünlü iş insanları
Yabancı ünlü iş insanları para yardımı yapmaktadır
PARA YARDIMI YAPAN DERNEKLER
Türkiye Yardım sevenler derneği: https://www.tysd.org.tr/
Endes Engellilere Destek ve Yardım Derneği: http://www.endes.org.tr/
Kocaeli İnsani Yardım Derneği: https://ihhkocaeli.org.tr/
Beşir Derneği: https://www.besir.org.tr/
Ankara İnsan Hakları ve Hizmet Derneği: https://www.ihd.org.tr/tag/ankara/
Hayrat Yardım Derneği: https://hayratyardim.org/tr
Çare Derneği: https://www.care.org.tr/
Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği: https://www.ideainsaniyardim.org.tr/
Düşün Taşın Derneği: http://www.dusuntasin.org.tr/
İnsani İnşa Derneği: https://www.iid.org.tr/
İHH İnsanı Yardım Vakfı
Ayhan Şahenk Vakfı
Hayrat Yardım Derneği
Dost Eli Derneği
Vuslat Derneği
Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği
Türkiye Sokak Çocukları Vakfı
İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Alp Acil İhtiyaç Projesi Vakfı
Türkiye Yardım Sevenler Derneği
Nef Vakfı
TOÇEV