ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON, BİLGİSAYAR SATIŞI BAŞLADI MI, şartları neler? 2023 Haziran ÖTV ve KDV’siz iPhone 11, 12,13, 14 fiyat listesi!

Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar satışı başladı mı sorusu sıkça araştırılır oldu. AK Parti Seçim Beyannamesinde öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı da yer almıştı. Bu noktada konu ile ilglili gelişmeler yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan son açıklamasında "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi. İşte 2023 Haziran ÖTV ve KDV'siz iPhone 11, 12,13, 14 fiyat listesi!