ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON, BİLGİSAYAR SATIŞI BAŞLADI MI, şartları neler? 2023 Haziran ÖTV ve KDV’siz iPhone 11, 12,13, 14 fiyat listesi!
Öğrencilere vergisiz telefon müjdesi geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Bu noktada iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere yönelik bir defaya mahsus vergi muafiyeti getirileceğini açıklamıştı. Peki Öğrencilere vergisiz telefon bilgisayar satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler? ÖTV ve KDV'siz iPhone 11, 12,13, 14 fiyatları ne kadar, kaç TL?
Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar satışı başladı mı sorusu sıkça araştırılır oldu. AK Parti Seçim Beyannamesinde öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı da yer almıştı. Bu noktada konu ile ilglili gelişmeler yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan son açıklamasında "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi. İşte 2023 Haziran ÖTV ve KDV'siz iPhone 11, 12,13, 14 fiyat listesi!
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI BAŞLADI MI?
Öncelikle vergisiz cep telefonu satışının henüz başlamadığını hemen belirtelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında yerel seçim hazırlıklarının başlatılması talimatını verirken gençlerle ilgili de "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi.
HAZİRAN 2023 İPHONE FİYAT LİSTESİ
👉IPHONE 14 PRO MAX (128 GB)
iPhone 14 Pro Max (128 GB) güncel fiyatı: 58.999 TL
KDV ve yasal ücretler : 28.901 TL
Vergisiz fiyatı: 30,098 TL
👉IPHONE 14 PRO (128 GB)
iPhone 14 Pro (128 GB) güncel fiyatı: 54.999 TL
KDV ve yasal ücretler : 26.013 TL
Vergisiz fiyatı: 28,986 TL