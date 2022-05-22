Öğrencilere karşılıksız 5 bin 394 TL yardım yapılacak! Başvuruyu aileler yapıyor paralar çocuklara dağıtılıyor! Okur parası başvuru dilekçesi ile...
Devletin vatandaşlara sağladığı sosyal yardımlar halen bir çok kişi tarafından bilinmiyor. Başvrurular KYK, Kaymakamlıklar, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SYDV, SGK, VGM, vakıf ve dernekler, ticari kuruluşlar, maddi yardımda bulunan iş insanları ve şirketler üzerinden yapılabiliyor. İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine verilecek. Para yardımları en az 50 TL ve en fazla 5 bin 394 TL olacak şekilde değişiklik gösterebiliyor. Peki şartlar neler? İşte detaylar...
22.05.2022 19:04 - Son Güncelleme: 22.05.2022 19:04
Öğrencilere karşılıksız 5 bin 394 TL'ye kadar para yardımı yapılacak. Her yıl yapılan ödemelerin miktarı da artmaya devam ediyor. Bu yıl öğrencilere sağlanan burslar ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim gören binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Şartları sağlayan dar gelirli ailelerin çocuklarına aylık ve ya tek seferlik ödemeler yapılıyor. Bursiyerler başvurusu ilgili kurumlar tarafından incelenen ve bu destek ödemelerini almaya hak kazananlar takip eden süreçlerde ödemelerini alabiliyor. Peki şartlar neler? Hangi burslar var?