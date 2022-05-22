Öğrencilere karşılıksız 5 bin 394 TL yardım yapılacak! Başvuruyu aileler yapıyor paralar çocuklara dağıtılıyor! Okur parası başvuru dilekçesi ile...

Öğrencilere karşılıksız 5 bin 394 TL'ye kadar para yardımı yapılacak. Her yıl yapılan ödemelerin miktarı da artmaya devam ediyor. Bu yıl öğrencilere sağlanan burslar ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim gören binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Şartları sağlayan dar gelirli ailelerin çocuklarına aylık ve ya tek seferlik ödemeler yapılıyor. Bursiyerler başvurusu ilgili kurumlar tarafından incelenen ve bu destek ödemelerini almaya hak kazananlar takip eden süreçlerde ödemelerini alabiliyor. Peki şartlar neler? Hangi burslar var?