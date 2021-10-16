99.000 TL'ye 72 m2, 123.000 TL'ye 125 m2 daire var! Ev arayana kelepir fiyatında konutlar! Ziraat Bankası listeyi tek tek duyurdu!

Ev sahibi olmak isteyenler bir yandan online ilan sitelerinde daire bakarken öte yandan konut kredisi faiz oranlarını inceliyor. Bankalar tarafından icradan satılık dairelerin ilanlar duyuruluyor. Son olarak bankaların duyurduğu konut kredisi faiz oranlarını incelediğimizde en düşük oranın 1.37 olduğunu görüldü. Ziraat Bankası tarafından duyurulan son açıklamaya göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde 125 m2 ve 2. kattaki dairenin fiyatı 123 bin lira olarak açıklandı. Diğer tüm illerde de icradan satılık dairelerin ilanları haberimizde kapsamlı bir şekilde yer alıyor. Gayrimenkullerle ilgili olarak banka tarafından verilen tüm bilgiler taahüt niteliğinde değil, genel bilgi şeklinde paylaşılıyor.