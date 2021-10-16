Erken emeklilik şansını kaçırmayın! Çocuğu olan herkesi ilgilendiriyor: Yaş ve prim şartı düşüldü! Tam 6 yıl...

Erken emeklilik herkesin hayali. Peki erken emekli olma ihtimalimiz var mı? İhtimal değil kesin! Çocuğu olan vatandaşlar 6 yıl erken emekli olabiliyor. Bir yandan çalışıp hem de çocuk bakan vatandaşlara destek amacıyla devlet bir dizi önlem alıyor ve teşviklerde bulunuyor. Bu teşviklerden bir tanesi de çocuğu olanlara tanınan erken emeklilik hakkı. Sizler de çocuk başına eksik primlerinizi saydırarak erken emeklilik yaşayabilirsiniz. İşte 6 yıl erken emekli olmanın yolları...