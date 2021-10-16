Erken emeklilik şansını kaçırmayın! Çocuğu olan herkesi ilgilendiriyor: Yaş ve prim şartı düşüldü! Tam 6 yıl...
Nasıl erken emekli olabilirim? diye kara kara düşünenlere müjde! Çalışan anneler çocuk başına prim günlerini saydırarak tam 6 yıl erken emekli olabiliyor. Nasıl mı? Hemen anlatalım... Emeklilik hesaplanırken bir çok etkene dikkat ediliyor. Örneğin erkekler askerlik borçlanması ile erken emekli olabilirken, kadınlar da anne olduklarında eksik günlerini doğum borçlanması yaparak erken emekli oluyor. Çocuğu olan kadınlar emeklilikleri hesaplanırken yaşı ve prim şartı düşürülüyor. Detaylar haberimizde...
16.10.2021 11:07
- Son Güncelleme: 16.10.2021 11:07
Erken emeklilik herkesin hayali. Peki erken emekli olma ihtimalimiz var mı? İhtimal değil kesin! Çocuğu olan vatandaşlar 6 yıl erken emekli olabiliyor. Bir yandan çalışıp hem de çocuk bakan vatandaşlara destek amacıyla devlet bir dizi önlem alıyor ve teşviklerde bulunuyor. Bu teşviklerden bir tanesi de çocuğu olanlara tanınan erken emeklilik hakkı. Sizler de çocuk başına eksik primlerinizi saydırarak erken emeklilik yaşayabilirsiniz. İşte 6 yıl erken emekli olmanın yolları...
ANNELERİN YÜZÜ GÜLECEK!
Yıllarca çalışıp bir yandan da çocuk bakan annelere devletten tam destek veriliyor. Devlet anne olan kadınlara erken emeklilik hakkı tanıyor.