Öğrencilere dokuz ay boyunca karşılıksız para ödenecek! 900 TL burs müjdesi geldi! Başvuruların eli kulağında...
Üniversitede eğitime başlayan öğrenciler burs veren kurumları merak ediyor. Çoğu kurum, dernek ya da kuruluş tarafından 9 ya 12 ay boyunca öğrencilere burs ödemesi yapılıyor. Mevcut imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler ise detayları merakla araştırıyor. Sınavda önemli dereceler elde eden gençlere aylık 4 bin liraya yakın burs ödemesi de yapılıyor. Kredi Yurtlar Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK öğrencilere burs ödemesi yapan önemli kurumlar arasında yer alıyor. Burs ödeme tutarları ise 650 liradan başlayıp 4 bin lirayı buluyor. Ayrıca yeni dönem için başvuruya dair merak edilen tüm detaylar belli oluyor.
Öğrencilere dokuz ay boyunca karşılıksız para ödenecek! 900 TL burs müjdesi geldi! Başvuruların eli kulağında... 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasının hemen birlikte milyonlarca öğrenci burs imkanlarını öğrenmek istiyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok öğrencilere karşılıksız burs ödemesi sağlıyor. Kamu kuruluşları, vakıflar ve şirketler, öğrencilere aylık 320 lira ile 4 bin lira arasında ödenecek burs başvurularıyla ilgili bilinmesi gereken tüm bilgileri paylaştı. Üniversiteyi kazanan gençler ise bu bilgileri öğrenmek istemektedir.
KYK KREDİSİ VE BURSU
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) hem kredi hem de karşılıksız burs veriyor. Başvurular e-Devlet'ten yapılacak.
Bu yıl 650 lira olarak uygulanan bursun artması bekleniyor. Başvuru tarihi de önümüzdeki günlerde duyurulacak.
SABANCI VAKFI
Başarılı ve maddi durumu yetersiz olan gençlere verilen burs; Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik üniversitelerine yerleşenler başvuruyor.
Her eğitim döneminde 9 ay süreyle ödeme yapılıyor. Bu yılki bursun tutarı aylık 900 lira. Son başvuru tarihi 22 Ekim.