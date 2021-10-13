Öğrencilere dokuz ay boyunca karşılıksız para ödenecek! 900 TL burs müjdesi geldi! Başvuruların eli kulağında... 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasının hemen birlikte milyonlarca öğrenci burs imkanlarını öğrenmek istiyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok öğrencilere karşılıksız burs ödemesi sağlıyor. Kamu kuruluşları, vakıflar ve şirketler, öğrencilere aylık 320 lira ile 4 bin lira arasında ödenecek burs başvurularıyla ilgili bilinmesi gereken tüm bilgileri paylaştı. Üniversiteyi kazanan gençler ise bu bilgileri öğrenmek istemektedir.