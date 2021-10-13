İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alımı 2021! İstanbul Asfalt Fabrikaları 160 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Asfalt Fabrikaları 2021 yılı için iş ilanı yayımladı. İş arayanları sevindiren iş ilanında 125 otobüs şoförü ile 35 hizmet işçisi alımı gerçekleşeceğini belirtildi. İstanbul'da oturanların başvurabileceği Asfalt Fabrikaları işçi alımı için şartlar da belli oldu. Otobüs şoförlüğü için başvuruda bulunacak adaylarda en az 2 yıl E sınıfı ehliyet sahibi olma şartı aranıyor. Hizmet işçisi kadrosuna başvuruda bulunacak adaylarda da askerlikle ilgisi bulunmama şartı aranıyor. Peki İstanbul Asfalt Fabrikaları 160 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte İstnabul Asfalt Fabrikaları 2021 personel alımı detayları...
13.10.2021 17:48
- Son Güncelleme: 13.10.2021 17:51
2021 İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alımı başlıyor. İş arayan yüzlerce vatandaş için güzel haber geldi. İstanbul Asfalt Fabrikaları 160 işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları da açıklandı. Başvuruların başlamasına saatler kaldı. Peki; İstanbul Asfalt Fabrikaları 160 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alımı için tüm başvuru detayları haberimizde!
İstanbul Asfalt Fabrikaları San. Tic. A.Ş., İŞKUR aracılığı ile kamu işçisi alımı yapacak. Yayımlanan iş ilanında 125 otobüs şoförü ile 35 hizmet işçisi alımı gerçekleşeceğini açıklandı.