İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alımı 2021! İstanbul Asfalt Fabrikaları 160 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

2021 İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alımı başlıyor. İş arayan yüzlerce vatandaş için güzel haber geldi. İstanbul Asfalt Fabrikaları 160 işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları da açıklandı. Başvuruların başlamasına saatler kaldı. Peki; İstanbul Asfalt Fabrikaları 160 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İstanbul Asfalt Fabrikaları personel alımı için tüm başvuru detayları haberimizde!