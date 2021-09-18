Öğrencilere dokuz ay boyunca karşılıksız para ödenecek! 675 TL müjdesi verildi! İşte başvuru bilgileri

Milyonlarca öğrencinin beklediği bir dönem daha başlıyor ve burs veren kurumlar yeni gelişmeleri aktarıyor. Bu doğrultuda da burs veren kurumları merak eden öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim öğrencilerine 9 ay boyunca ve yükseköğrenim öğrencilerine ise 8 ay boyunca burs ödemesi veriliyor. Mevcut imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler ise detayları merakla araştırıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs miktarını 2020-2021 yılı için ortaöğrenim için aylık 75.00 TL ve yükseköğrenim için aylık 300.00 TL olarak açıklamıştı. Ayrıca yeni dönem için başvuruya dair merak edilen tüm detaylar yakında netlik kazanacak.