İŞKUR’da evden çalışma fırsatı! Günde sadece 2-3 saat çalışmanız yeterli! İŞKUR evde paketleme işi için başvuru şartları…

İŞKUR evde paketleme işi özellikle ev hanımlarını iş hayatına katma açısından büyük önem taşıyor. Kadınların hem evine hem de işine vakit ayırmasına ve para kazanmasına katkı sağlayan İŞKUR paketleme işi için gündem 2-3 saat çalışmanız yeterli ve aylık güzel miktarlar elde edilebiliyor. Koronavirüs salgınından dolayı işsiz kalan ve çoğu vaktini evden geçirenler de İŞKUr paketleme işi için başvuru şartlarını taşıyorsa başvuru işlemlerin gerçekleştirebilir? İşte ayrıntılar…