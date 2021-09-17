İŞKUR’da evden çalışma fırsatı! Günde sadece 2-3 saat çalışmanız yeterli! İŞKUR evde paketleme işi için başvuru şartları…
Evden çalışarak para kazanmak ve ekonomik olarak haneye gelir getirmek isteyenler için İŞKUR'dan fırsat. Milyonlarca kişiyi istihdam eden ve toplumsal ekonomiye de katkıda bulunan İŞKUR evde paketleme işi ile az saatler çalışarak güzel gelir elde edilmesini sağlıyor. Günde sadece 2-3 saat çalışmanız yeterli ve kalan zamanınızı başka işlerinize ayırabilirsiniz. Peki İŞKUR evde paketleme işi için başvuru şartları nelerdir? Evden paketleme işini yapan kişiler ne kadar maaş alacak? Detaylar haberimizde yer alıyor.
İŞKUR evde paketleme işi özellikle ev hanımlarını iş hayatına katma açısından büyük önem taşıyor. Kadınların hem evine hem de işine vakit ayırmasına ve para kazanmasına katkı sağlayan İŞKUR paketleme işi için gündem 2-3 saat çalışmanız yeterli ve aylık güzel miktarlar elde edilebiliyor. Koronavirüs salgınından dolayı işsiz kalan ve çoğu vaktini evden geçirenler de İŞKUr paketleme işi için başvuru şartlarını taşıyorsa başvuru işlemlerin gerçekleştirebilir? İşte ayrıntılar…
Kadınların eğitim sertifika ve belgeleri öneme alınarak, evde yapmalarına ideal olan işler, SMS'le iletilecek. Söz hususu proje kapsamında ev kadınları, nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama, çizelge seti hazırlama, küpe arkası takma, takı tasarımı, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, gibi işler yapacak.
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ ŞARTLARI NELER?
Paketleme işi geldiği zaman ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri amacıyla gelen öneriyi kabul eden kadınlar evde 2-3 saatlik çalışmalar ile bin liranın üstünde gelir elde edebilirler.