İŞKUR üzerinden 81 ilde 136 bin 664 işçi alımı yapılacak! İlkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunları başvurabilir! İşte kadro dağılımı ve şartlar! İŞKUR, 2021 yılında toplamda 917.766 kişiyi meslek sahibi yaptı. İş arayanlar sürekli olarak İŞKUR'un resmi web sitesinde yer edinen Açık İş Pozisyonları kısmından genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları rahatlıkla inceleyebiliyor. Son olarak incelenen ilanlara göre, 136 bini aşkın açık iş pozisyonu olduğu görülüyor. İŞKUR üzerinden iş verenlerin en çok aradığı meslekler arasında gövde işçisi ve temizlik görevlisi benzer biçimde meslekler bulunuyor. İşte Eylül 2021 İŞKUR personel alım ilanları!