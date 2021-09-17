İŞKUR üzerinden 81 ilde 136 bin 664 işçi alımı yapılacak! İlkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunları başvurabilir! İşte kadro dağılımı ve şartlar!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yüz binlerce kişiye iş kapısı olmaya devam ediyor. İşveren ve işçiyi tek bir noktada buluşturan İŞKUR, 2021 yılında toplamda 917.766 kişiyi meslek sahibi yaptı. İş arayanlar sürekli olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları kısmından genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları kolaylıkla inceleyebiliyor. Son olarak incelenen ilanlara göre, 136 bini aşkın açık iş pozisyonu olduğu görülüyor. İŞKUR üzerinden iş verenlerin en çok aradığı meslekler arasında beden işçisi ve temizlik görevlisi gibi meslekler bulunuyor. İşte Eylül 2021 İŞKUR personel alım ilanları!
İŞKUR üzerinden 81 ilde 136 bin 664 işçi alımı yapılacak! İlkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunları başvurabilir! İşte kadro dağılımı ve şartlar! İŞKUR, 2021 yılında toplamda 917.766 kişiyi meslek sahibi yaptı. İş arayanlar sürekli olarak İŞKUR'un resmi web sitesinde yer edinen Açık İş Pozisyonları kısmından genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları rahatlıkla inceleyebiliyor. Son olarak incelenen ilanlara göre, 136 bini aşkın açık iş pozisyonu olduğu görülüyor. İŞKUR üzerinden iş verenlerin en çok aradığı meslekler arasında gövde işçisi ve temizlik görevlisi benzer biçimde meslekler bulunuyor. İşte Eylül 2021 İŞKUR personel alım ilanları!
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR üzerinden açık iş sayısının 136 bini aşkın olduğu görülüyor.
EN ÇOK PERSONEL ALIMI YAPILAN MESLEKLER!
Makineci (dikiş)
Garson
Satış danışmanı
Konfeksiyon işçisi
Gazaltı kaynakçısı
Paketleme işçisi
Şoför-yük taşıma
Ön muhasebeci