Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Kuyumcular bile bu yaşananlara anlam veremedi! Altın fiyatları tırmanışta…

ALTININ KİLOGRAMI 410 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 410 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 410 bin 500 lirayı, en yüksek ise 420 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 410 bin 500 liradan tamamladı.

22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatlarında yaşanan düşüş hız kazandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,32 azalışla 408,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 410 bin 500 lirayı, en yüksek ise 420 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 410 bin 500 liradan tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı sonrası fiyatlarda yaşanan düşüş sonrası vatandaşlar alış satış fiyatlarına odaklandı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları