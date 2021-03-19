Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Kuyumcular bile bu yaşananlara anlam veremedi! Altın fiyatları tırmanışta…
Maliyetlerin yükselişe geçtiği sırada daha evvel yatırım yapan vatandaşlar büyük kar elde ederken altın almayanlar pişman oldu. İstanbul'da bir hayli şahıs maliyetlerin yükseldiğini görünce altınlarını bozdurmak için kuyumcuların yolunu tutarken öbür yandan altın almak isteyenler ise maliyetlerin düşmesini dört gözle beklemeye başladı. Kimi İstanbul altın borsasını inceliyor kimi ise altın yorumlarını okuyarak hasılatlı bir yatırım yapmak istiyor. Vatandaşların son dönemde sıkça sorduğu sorulardan bir tanesi de "Altın fiyatları ne kadar?" olurken son dakika haber akışının ardından çok sayıda yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Altın borsasını, altındaki son durumu ve serbest piyasada altın fiyatlarını daha yakından takip ederek alım satım işlemlerini gerçekleştiriyor.
Geçtiğimiz yıl Mart ayı içerisinde ortaya çıkan Koronavirüs salgını, hem maddi olarak hem de manevi olarak birçok zorluğu da beraberinde getirirken özellikle altın fiyatlarındaki değişimler borcu olanları ve düğün yapacakları çok zor duruma soktu. Kimi düğünlerini ertelemek zorunda kalırken kimi ise borçlarını ödemekte zorluk çekti. Ancak son dönemde altın fiyatlarındaki anlık değişimler vatandaşları altın yükselir mi düşer mi? Sorularına cevap aramaya yönlendirdi. Altın fiyatlarındaki anlık değişimler ne kadar risk taşısa da büyük yatırımcılar için çok daha büyük önem taşıyor. Çünkü fiyatlardaki saniyelik değişimler bile büyük zarara uğratabiliyor. Bu yüzden altın piyasası büyük yatırımcılar için çok daha önemli bir yatırım aracı oluyor. Bu nedenle altına olan ilgi son dönemde giderek artmaya başladı.
Altın Fiyatları Yükselecek Mi?
Bazı yatırımcılar alım satım işlemlerini bankalar üzerinden yaparken bir başka yatırımcı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası altın rezervlerini merak ederek internetten onun araştırmasını yapıyor. Son dönemde altın fiyatlarındaki anlık değişimler vatandaşlara altın yükselecek mi yoksa düşecek mi sorularına cevap aramaya yönlendirdi.
Günün ilk yarısında gram altında yüzde 0,01 oranda yükselirken alış fiyatı 419,30 TL, satış fiyatı ise 419,41 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise son dönemde bir yukarı bir aşağı çizelgesiyle kafaları karıştırmaya devam ederken günün ilk yarısında yüzde 0,22 oranda yükselişe geçti. 675,10 TL'den alış, 691,03 TL'den satışı işlemi görüyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,32 azalışla 408,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 662,00 lira, Cumhuriyet altını 2.709,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,32 düşüşle 408,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 410 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 410 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 410 bin 500 lirayı, en yüksek ise 420 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 410 bin 500 liradan tamamladı.
22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatlarında yaşanan düşüş hız kazandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,32 azalışla 408,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 410 bin 500 lirayı, en yüksek ise 420 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 410 bin 500 liradan tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı sonrası fiyatlarda yaşanan düşüş sonrası vatandaşlar alış satış fiyatlarına odaklandı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları