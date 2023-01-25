Öğrencilere aylık NET 300 TL ödeme! Devletten okul okuyanlara başarı DESTEĞİ! 12 ay boyunca karşılıksız dağıtılacak! İlkokul, ortaokul, lise...

Tüm öğrencileri kapsıyor! Milyonlarca öğrenci Cuma günü itibariyle yarıyıl tatiline girdi. Devlet 2023 yılında öğrencilere bir dolu para desteği yapacak. Peki bu destekler kimler ilgilendiriyor! İlkokul, ortaokul, lise, üniversitedeki bütün öğrencilere güzel haber geldi. Farklı kalemlerde ödemeler yapılacak. Başarılı öğrenciler yararlanabilecek! Başarı Teşvik Programı ile öğrencilere maddi destekler sağlanıyor. En az 300 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru detayları...